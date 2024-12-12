Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Telegraph. Издание отмечает, что сейчас российская экономика напоминает ситуацию Германии в 1917 году – недостаток квалифицированной рабочей силы, логистические провалы, огромные расходы на войну и блокады.

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Технологическая изоляция и кадровый голод

За последние два года экспортные доходы России упали вдвое. Если в 2022 году ежедневные доходы от энергоносителей достигали 1,2 миллиарда долларов, то сейчас они едва превышают 600 миллионов.

Центральный банк вынужден повышать ставки до рекордных 21%, но это душит бизнес и финансовую систему. Глава "Сбербанка" Герман Греф, предупреждает, что такая ситуация ведет к массовому банкротству компаний, даже оборонных предприятий.

Ситуация на рынке нефти остается критической. Из-за санкций G7 и роста добычи в других странах Россия не может удерживать выгодные цены. Дисконт на нефть марки Urals стоит Кремлю 75 миллионов долларов в день.

Санкции ограничили доступ к западным технологиям. Россия не может заменить критические компоненты, такие как чипы, даже благодаря сотрудничеству с Китаем. В то же время страну покинули сотни тысяч молодых и квалифицированных специалистов.

На международной арене авторитет Путина пошатнулся. Падение режима Башара Асада в Сирии стало ударом для российского влияния на Ближнем Востоке. Турция постепенно перебирает контроль в регионе, а Путин вынужден искать пути для переговоров с позиции слабости.

Трамп против Кремля

Аналитики напоминают, что Дональд Трамп, несмотря на свое публичное маневрирование, ввел рекордное количество санкций против России во время своей каденции.

В случае возвращения к власти Трамп может выдвинуть жесткие ультиматумы и для Путина, и для Украины. Если Москва не согласится прекратить войну, США могут повысить ставки, нанося новые удары по экономике Кремля.

По мнению экспертов, будущие ценовые войны на нефтяном рынке, финансовая нестабильность и санкционное давление могут загнать Россию в угол, что приблизит экономику страны к состоянию, которое привело к краху СССР.

