Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Telegraph. Видання зазначає, що наразі російська економіка нагадує ситуацію Німеччини в 1917 році – нестача кваліфікованої робочої сили, логістичні провали, величезні витрати на війну та блокади.

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Технологічна ізоляція та кадровий голод

За останні два роки експортні доходи Росії впали вдвічі. Якщо в 2022 році щоденні доходи від енергоносіїв сягали 1,2 мільярда доларів, то зараз вони ледь перевищують 600 мільйонів.

Центральний банк змушений підвищувати ставки до рекордних 21%, але це душить бізнес і фінансову систему. Глава "Сбербанку" Герман Греф, попереджає, що така ситуація веде до масового банкрутства компаній, навіть оборонних підприємств.

Ситуація на ринку нафти залишається критичною. Через санкції G7 і зростання видобутку в інших країнах Росія не може утримувати вигідні ціни. Дисконт на нафту марки Urals коштує Кремлю 75 мільйонів доларів на день.

Санкції обмежили доступ до західних технологій. Росія не може замінити критичні компоненти, такі як чіпи, навіть завдяки співпраці з Китаєм. Водночас країну залишили сотні тисяч молодих і кваліфікованих спеціалістів.

На міжнародній арені авторитет Путіна похитнувся. Падіння режиму Башара Асада в Сирії став ударом для російського впливу на Близькому Сході. Туреччина поступово перебирає контроль у регіоні, а Путін змушений шукати шляхи для переговорів з позиції слабкості.

Трамп проти Кремля

Аналітики нагадують, що Дональд Трамп, попри своє публічне маневрування, запровадив рекордну кількість санкцій проти Росії під час своєї каденції.

У разі повернення до влади Трамп може висунути жорсткі ультиматуми і для Путіна, і для України. Якщо Москва не погодиться припинити війну, США можуть підвищити ставки, завдаючи нових ударів по економіці Кремля.

На думку експертів, майбутні цінові війни на нафтовому ринку, фінансова нестабільність та санкційний тиск можуть загнати Росію в кут, що наблизить економіку країни до стану, який призвів до краху СРСР.

