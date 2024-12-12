Доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач розповів 24 Каналу, що російська економіка на грані колапсу. Скоро має відбутись засідання центрального банку Росії, на якому олігархи можуть змусити його керівництво перезапустити внутрішнє кредитування через кризу неплатежів.

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Економічна криза у Росії

Андрій Длігач зауважив, що багато росіян втрачають спроможність виплачувати свої кредити. Ця криза торкнулась вже чверті бізнесу Росії.

Там зараз не можуть приборкати інфляційні процеси, а економічне зростання призупинилося. Багато галузей перебуває у застої,

– сказав доктор економічних наук.

Він пояснив, що центральний банк Росії намагається вирішити ці процеси, роблячи російські гроші надто дорогими. Влада зобов'язує державні банки віддавати не просто свої прибутки, а весь капітал, щоб покривати дефіцит федерального бюджету.

Важливо! Росія стикається зі значними труднощами у підтримці економіки та оборонного виробництва через брак робочої сили та корупцію. За даними ISW, корупційні злочини зросли на 30% у 2024 році, а ліквідні активи Фонду національного добробуту скоротилися до 53,8 мільярда доларів. Аналітики зазначають, що економічний тиск і витрати на війну посилюють нестабільність та обмежують здатність Росії ефективно підтримувати свій ОПК.

У Росії майже не залишилось внутрішніх ресурсів. Поштовх щодо посилення санкцій проти країни-агресорки на тіньовий флот, зупинка транзиту, посилення вторинних та фінансових санкцій на всі банки, за словами Андрія Длігача, може призвести до прискорення колапсу російської економіки.

"Поки є лазівки, які дозволяють Росії сподіватися, що 2025 році вона протримається, проте економічно росіяни втратили можливість фінансувати ведення війни. Тому у Трампа є реальні інструменти, щоб зупинити її економічними методами", – зауважив він.