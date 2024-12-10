Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

До теми Збільшили виробництво: скільки дронів щомісяця здатна виготовляти Росія

Які проблеми у Росії з економікою та "оборонкою"

Міністр оборони США Ллойд Остін 7 грудня повідомив, що Росія витратила понад 200 мільярдів доларів на свою війну в Україні та зазнала щонайменше 700 000 втрат у військових з лютого 2022 року, а нещодавні втрати становили в середньому 1 000 солдатів на день.

Водночас український Центр протидії дезінформації 9 грудня повідомив, що ліквідні активи Росії у Фонді національного добробуту скоротилися зі 140 мільярдів доларів США у лютому 2022 року до 53,8 мільярда доларів США на 1 грудня 2024 року.

"У Центрі зазначили, що Росія все більше покладається на резерви китайських юанів і продаж золота для покриття дефіциту свого бюджету та спрямовує третину свого національного бюджету на 2025 – 2027 роки на витрати на оборону, що вказує на нежиттєздатне визначення пріоритетів війни, нехтуючи економічною стабільністю", – наголосили в ISW.

Також 9 грудня генеральний прокурор Росії Ігорь Краснов заявив, що корупційні злочини, включно з хабарництвом, зросли майже на 30 відсотків у 2024 році порівняно з 2023 роком, а російська влада притягнула до дисциплінарної відповідальності понад 30 000 російських чиновників за корупційні порушення у 2024 році.

Посилення економічного тиску Росії, спричиненого війною, у поєднанні з широко поширеною корупцією, браком робочої сили та неефективністю російського оборонно-промислового комплексу, ймовірно, збільшить вартість війни для Росії та ще більше підірве її здатність ефективно підтримувати свій ОПК, зберігаючи економічну стабільність,

– резюмували аналітики.

В ISW також наголосили, що раніше спостерігали подібні тенденції та статистичні дані в російській економіці, які вказували на те, що економічна траєкторія країни-агресорки є нестабільною в середньостроковій та довгостроковій перспективі та дедалі більше напружуватиме її здатність вести війну проти України.