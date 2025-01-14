Сейчас предполагается переходный период в 45 дней, когда танкеры могут завершить свой вояж и выгрузить нефть. Об этом 24 Каналу рассказала руководитель санкционного направления аналитического центра КШЭ Юлия Павицкая, добавив, что по последней информации уже более 60 танкеров стоят в воде и не двигаются.

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Какой эффект будут иметь санкции

Новый санкционный пакет в отношении танкеров является крупнейшим. Речь идет о более, чем 150 судах, которые за 2024 год перевезли 500 миллионов баррелей нефти. Для России это впервые, когда такое большое количество попало под ограничения.

Такой объем России будет очень сложно, долго и дорого заместить, поэтому мы ожидаем, что этот пакет будет бить по экспортоспособности, а дисконт на российскую нефть будет расти. Ведь россияне будут пытаться хоть как-то ее продать и получить средства,

– подчеркнула Юлия Павицкая.

Практика показывает, что именно санкции со стороны Соединенных Штатов на танкеры являются наиболее эффективными и они выводятся из торговли не только Россию, а Иран и Венесуэлу, которые также пользуются практикой теневого флота.

Если говорить об общих объемах российского экспорта, то после первых санкций, они переориентировали свои способности на Китай, Индию и Турцию, но им нужны физические средства, чтобы транспортировать сырье.

Может ли Россия обойти санкции

Скорее всего, страна-агрессор будет идти на дальнейшее снижение добычи, если кризис с доступом к танкерам усилится. Стоит понимать, что в России ограничена способность добывать нефть, потому что у них не хватает мест для ее хранения. К тому же близко к портам успешно работают Вооруженные Силы Украины и атакуют вражеские НПЗ.

Для России будет довольно большим вызовом, что делать с нефтью, которую добывают. Они не смогут экспортировать ее из-за недостатка танкеров,

– добавила Юлия Павицкая.

Конечно, в Кремле будут искать пути обхода санкций. Например, Россия уже пользовалась танкерами со вторичного рынка, покупала их, оформляла на различные компании и замещала выведенный объем торговли.

Но каждый раз, когда вводили санкции на танкеры, рос дисконт на российскую нефть. Соответственно, ее стоимость уменьшалась, а россияне получали меньше средств. Теперь им надо одновременно заместить 150 судов, что станет очень проблематичной задачей.