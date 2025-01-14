Наразі передбачається перехідний період у 45 днів, коли танкери можуть завершити свій вояж і вивантажити нафту. Про це 24 Каналу розповіла керівниця санкційного напрямку аналітичного центру КШЕ Юлія Павицька, додавши, що за останньою інформацією вже понад 60 танкерів стоять у воді й не рухаються.

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Який ефект матимуть санкції

Новий санкційний пакет щодо танкерів є найбільшим. Мовиться про більше, ніж 150 суден, які за 2024 рік перевезли 500 мільйонів барелів нафти. Для Росії це вперше, коли така велика кількість потрапила під обмеження.

Такий обсяг Росії буде дуже складно, довго й дорого замістити, тому ми очікуємо, що цей пакет битиме по експортоспроможності, а дисконт на російську нафту ростиме. Адже росіяни будуть намагатися хоч якось її продати й отримати кошти,

– підкреслила Юлія Павицька.

Практика показує, що саме санкції з боку Сполучених Штатів на танкери є найбільш ефективними і вони виводяться з торгівлі не тільки Росію, а Іран та Венесуелу, які також користуються практикою тіньового флоту.

Якщо говорити про загальні об'єми російського експорту, то після перших санкцій, вони переорієнтували свої спроможності на Китай, Індію та Туреччину, але їм потрібні фізичні засоби, щоб транспортувати сировину.

Чи може Росія обійти санкції

Скоріш за все, країна-агресорка йтиме на подальше зниження видобутку, якщо криза з доступом до танкерів посилиться. Варто розуміти, що в Росії обмежена спроможність видобувати нафту, бо в них бракує місць для її зберігання. До того ж близько до портів успішно працюють Збройні Сили України та атакують ворожі НПЗ.

Для Росії буде доволі великим викликом, що робити з нафтою, яку видобувають. Вони не зможуть експортувати її через нестачу танкерів,

– додала Юлія Павицька.

Звісно, у Кремлі шукатимуть шляхи обходу санкцій. Наприклад, Росія вже користувалася танкерами з вторинного ринку, купувала їх, оформляла на різні компанії та заміщувала виведений об'єм торгівлі.

Але щоразу, коли вводили санкції на танкери, зростав дисконт на російську нафту. Відповідно, її вартість зменшувалася, а росіяни отримували менше коштів. Тепер їм треба одночасно замістити 150 суден, що стане дуже проблематичним завданням.