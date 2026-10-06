Профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг в в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, что может стоять за возможной покупкой американских активов "Лукойла" бизнес-партнером из окружения Дональда Трампа и почему от этого может выиграть Россия.

Что происходит с активами "Лукойла"?

Трамп согласился на санкции против "Лукойла" и "Роснефти" после того, как был разочарован действиями Владимира Путина. В то же время ограничения в отношении российской компании не привели к ее немедленному уходу с американского рынка.

Айзенберг обратил внимание на то, что Министерство финансов США вскоре после введения санкций выдало генеральную лицензию, которая разрешила отложить их действие в части продажи зарубежных активов "Лукойла".

Эти генеральные лицензии могут продлеваться до бесконечности,

– сказал профессор.

Также американские СМИ сообщали о возможных переговорах по приобретению американских активов "Лукойла" бизнес-партнером Джареда Кушнера.

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Как на этом может заработать Россия?

Айзенберг считает, что в случае продажи американского бизнеса "Лукойлу" российская сторона просто получит деньги за свои активы. Если бизнес-партнер Кушнера приобретет американские заправки "Лукойла", российская компания получит оплату за этот бизнес.

Путин будет просто, я думаю, смеяться над всем этим,

– считает Айзенберг.

После сделки на заправках может появиться новое название, однако сам "Лукойл" получит средства от продажи активов. Так, санкции могут фактически привести не к безвозвратной потере российского бизнеса, а к его продаже американскому покупателю.

Почему Трамп может пойти на такую сделку?

Айзенберг считает, что Трамп, Стив Виткофф и Джаред Кушнер смотрят на отношения с Россией в значительной степени через призму бизнеса. По его словам, они привыкли мыслить категориями торговли и соглашений, однако война России против Украины требует совершенно иного подхода.

Именно поэтому американская команда может рассматривать российские активы прежде всего как возможность для деловой сделки, не учитывая в полной мере политические последствия.

Если американские активы "Лукойла" действительно будут проданы, российская компания получит деньги, а покупатель – контроль над бизнесом в США. При этом санкции формально могут продолжать действовать, но их практический результат будет совсем другим.

Айзенберг подчеркнул, что ожидать резкого изменения отношения Трампа к Путину не стоит. В то же время американский президент может быть вынужден менять свою политику под влиянием Конгресса и других факторов.

Поэтому вопрос не только в том, какие санкции США вводят против России, но и в том, как именно Вашингтон разрешает обращаться с российскими активами после их введения.