Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, що може стояти за можливою купівлею американських активів "Лукойлу" бізнес-партнером з оточення Дональда Трампа та чому від цього може виграти Росія.

Що відбувається з активами "Лукойлу"?

Трамп погодився на санкції проти "Лукойлу" та "Роснефті" після того, як був розчарований діями Владіміра Путіна. Водночас обмеження щодо російської компанії не призвели до її миттєвого виходу з американського ринку.

Айзенберг звернув увагу, що Міністерство фінансів США невдовзі після запровадження санкцій видало генеральну ліцензію, яка дозволила відтермінувати їхню дію в частині продажу закордонних активів "Лукойлу".

Ці генеральні ліцензії можуть продовжуватись до нескінченності,

– сказав професор.

Також американські ЗМІ повідомляли про можливі переговори щодо придбання американських активів "Лукойлу" бізнес-партнером Джареда Кушнера.

Повне інтерв'ю з Айзенбергом: дивитись відео

Як на цьому може заробити Росія?

Айзенберг вважає, що у разі продажу американського бізнесу "Лукойлу" російська сторона просто отримає гроші за свої активи. Якщо бізнес-партнер Кушнера придбає американські заправки "Лукойлу", російська компанія отримає оплату за цей бізнес.

Путін буде просто, я думаю, сміятися з цього всього,

– вважає Айзенберг.

Після угоди на заправках може з'явитися нова назва, однак сам "Лукойл" отримає кошти від продажу активів. Так санкції можуть фактично призвести не до безповоротної втрати російського бізнесу, а до його продажу американському покупцеві.

Чому Трамп може піти на таку угоду?

Айзенберг вважає, що Трамп, Стів Віткофф та Джаред Кушнер дивляться на відносини з Росією значною мірою через призму бізнесу. За його словами, вони звикли мислити категоріями торгівлі та домовленостей, тоді як війна Росії проти України потребує зовсім іншого підходу.

Саме тому американська команда може розглядати російські активи передусім як можливість для бізнесової угоди, не враховуючи повною мірою політичні наслідки.

Якщо американські активи "Лукойлу" справді будуть продані, російська компанія отримає гроші, а покупець – контроль над бізнесом у США. При цьому санкції формально можуть продовжувати діяти, але їхній практичний результат буде зовсім іншим.

Айзенберг наголосив, що очікувати різкої зміни ставлення Трампа до Путіна не варто. Водночас американський президент може бути змушений змінювати свою політику під впливом Конгресу та інших факторів.

Тому питання не лише в тому, які санкції США запроваджують проти Росії, а й у тому, як саме Вашингтон дозволяє обходитися з російськими активами після їхнього запровадження.