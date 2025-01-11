Бывший чиновник Госдепа США и ООН Дэвид Тафури сказал 24 Каналу, что сейчас, за почти три года войны, приходится задумываться, достаточно ли было сделано с точки зрения экономического наказания для России. В то же время санкции работают, ведь именно из-за них производство вооружения для оккупантов значительно подорожало.

К теме "Прощальные" санкции от Байдена: Bloomberg объяснил, почему это большой удар для Путина

Санкции могли бы быть более эффективными

Тафури отметил, что с течением времени Россия научилась уклоняться от санкций. Она ввела новые системы осуществления платежей, избегая международной банковской системы, банков США. Создала новые компании, которые продают нефть и передают комплектующие для поддержки российской военной машины.

Поэтому возникает вопрос, позволяют ли санкции закрывать лазейки, созданные Россией и теми, кто ее поддерживает. А также достаточно ли сделано по ограничению источник доходов России, которым преимущественно является продажа нефти и нефтепродуктов,

– отметил бывший чиновник Госдепа.

США и страны G7 установили предельную цену на продажу нефти, что сработало в начале войны. Однако сейчас, по его словам, также возникает вопрос, нужно ли было менять предельную цену, потому что Москва продает нефть по цене, что ниже рыночной, но по достаточно высокой, чтобы получать прибыль.

Россия, по мнению словам Тафури, использует эту прибыль для ведения войны в Украине.

К слову. Администрация Джозефа Байдена 10 января объявила о новом пакете санкций против России, которые являются самыми масштабными, в частности, по нефтяной и энергетической отрасли. Под ограничения попало более 400 физических лиц и организаций российского энергетического сектора. Все они так или иначе обеспечивают финансирование военной машины Москвы.

В то же время Джозеф Байден был в сложной ситуации, ведь Россия – ядерная держава, а он хотел поддержать Украину, но должен был быть осторожным, чтобы не начать ядерную войну,

– объяснил он.

Также администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа могла бы ввести санкции против России. В частности, нанести вред российской экономике, введя вторичные санкции против судоходных и посреднических компаний, которые помогают России продавать нефть.

Кроме того, Трамп и его команда могут приложить больше усилий, чтобы убедить некоторые страны, в частности Индию, не покупать российскую нефть или покупать по гораздо более низкой цене, чтобы Россия едва получала прибыль.

Именно здесь санкции могли бы быть более эффективными, чтобы ударить по Кремлю там, где он получает свои доходы и использует их для производства оружия и закупку комплектующих по всему миру,

– подчеркнул Дэвид Тафури.

Отметим, что в Евросоюзе обеспокоены тем, что после своей инаугурации Дональд Трамп может принять решение об отмене санкций против России, которые ввел Джо Байден.

В связи с этим высокопоставленные чиновники Еврокомиссии намерены пересмотреть все санкционные меры, которые были приняты США в течение последних лет. Так Еврокомиссия хочет определить, как отмена санкций против России может повлиять на Евросоюз или подорвать его собственные меры.