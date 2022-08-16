Канада заморозила российские активы и имущество почти на 320 миллионов долларов

В Канаде заблокировали российские активы на сумму около 320 миллионов долларов. Это произошло в рамках экономических санкций против россии за нарушение суверенитета Украины.

Канада регулярно получает новую информацию. Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции.

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Санкции против россии

По словам правоохранителей, с 24 февраля по 9 августа в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 миллиона канадских долларов в эквиваленте (свыше 97 миллиона долларов США).

Также прекращены транзакции на 290,7 миллиона долларов (свыше 225 миллиона долларов США), в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах по России.

– отметили в полиции.

Правоохранители добавили, что данные будут постоянно обновлять.

Какие санкции Канада ввела против России: главные новости

Цивилизованный мир надеется, что россияне удастся обуздать санкциями. Пока желаемого результата они не дают, хотя и следует признать, что избивают по экономике.

Канада расширяет ограничения против России, которые уже существуют в нефтяном, газовом и химическом секторах, добавив к ним промышленное производство. Теперь канадским службам запретили вносить свой вклад в производство товаров , производящих эти сектора.

Новые санкции касаются наземной и трубопроводной транспортировки, производства металлов. Также транспортное, компьютерное, электронное и электрическое оборудование и машины.

Кроме того, 2 августа Канада расширила санкции против России за полномасштабное нападение на Украину. Речь идет о персональных ограничениях против чиновников, а также организаций.

Канада наложила новые санкции в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций. Они причастны к вторжению в Украину и военным преступлениям в Буче.

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