Об этом 24 Каналу рассказал Мухтар Аблязов – казахстанский политик, предприниматель, лидер движения "Демократический выбор Казахстана". По его мнению, существующих торговых ограничений недостаточно, и для победы Украине необходима более жесткая внешняя политика.
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Достаточно ли санкций наложили на Россию
Санкции Запада определенно повлияли на Россию. Однако в 2022 году ВВП страны-агрессорки упал всего на 2,2%, а в 2023 может и вовсе вырасти.
Это говорит о том, что санкционные ограничения, введенные с начала войны, перестали быть эффективными.
При этом Казахстан, по мнению Аблязова, является основным помощником России в обходе санкций. Это касается микросхем для ракет, радиолокационного оборудования и пороха.
Мухтар Аблязов о том, как Казахстан помогает России: смотрите видео
Нужно ли Украине изменить свою политику по отношению к Казахстану
Казахстан постоянно обещал, что введет торговые ограничения для России. Но до сих пор этого не сделал.
"Россия является опасным врагом, превосходящим Украину численно и вооруженно. Поэтому Украине и Западу нужно бить по ее слабым местам – странам-поставщикам, помогающим агрессору обходить санкции", – убежден казахский политик.
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Украина четко не осуждает такие страны, а пытается искать позитив в их политике по отношению к России. Мол, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев пытается противодействовать Путину, не признавая квазигосударств на оккупированных территориях Украины.
В то же время, государственная статистика свидетельствует, что Казахстан в 2022 году увеличил объем торговли с Россией.
Украина знала, что Казахстан помогает России с закупкой микроэлектроники для крылатых ракет еще осенью, как свидетельствует интервью Вадима Скибицкого итальянской газете La Repubblica. Но не сделала ничего, чтобы надавить на российского соседа,
– отметил Аблязов.
Если санкции Запада не заработают эффективнее, Россия сможет вести войну против Украины и дальше. Российское общество не будет замечать войны, пока она не ударит по его кошельку. Сама же русская армия имеет еще достаточно законсервированной техники и может мобилизовать еще больше солдат.
Как Россия обходит санкции
- Критически важным товаром, без которого Россия не смогла бы атаковать украинские города, является микроэлектроника для ракет. Как объясняют аналитики, оккупанты научились покупать ее через многочисленные фирмы-прокладки, созданные еще с 2014 года. К сожалению, у Запада нет решений, которые могли бы полностью перекрыть этот трафик.
- Россия также находит возможности обходить санкции в энергетике: мир продолжает покупать российскую нефть, несмотря на наложенные Западом ограничения.
- Для того чтобы предотвращать такие случаи, Евросоюз прописал в 11 пакет санкций возможность накладывать ограничения на страны, помогающие России обходить санкции. Однако, как предупреждают эксперты, эти новшества заработают не скоро.