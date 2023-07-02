Об этом 24 Каналу рассказал Мухтар Аблязов – казахстанский политик, предприниматель, лидер движения "Демократический выбор Казахстана". По его мнению, существующих торговых ограничений недостаточно, и для победы Украине необходима более жесткая внешняя политика.

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Достаточно ли санкций наложили на Россию

Санкции Запада определенно повлияли на Россию. Однако в 2022 году ВВП страны-агрессорки упал всего на 2,2%, а в 2023 может и вовсе вырасти.

Это говорит о том, что санкционные ограничения, введенные с начала войны, перестали быть эффективными.

Важно! По информации ГУР, больше всего в обходе санкций России способствовали компании из Турции, Казахстана, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратов и Армении.

При этом Казахстан, по мнению Аблязова, является основным помощником России в обходе санкций. Это касается микросхем для ракет, радиолокационного оборудования и пороха.

Мухтар Аблязов о том, как Казахстан помогает России: смотрите видео