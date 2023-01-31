Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, одним из важных шагов является снабжение Украины западного вооружения.

Интересно "Из России убегают деньги": какие санкции больше всего разрушают российскую экономику

Как изменилось отношение к России

Павел Климкин пояснил, что Китай не будет занимать более благоприятную позицию для России.

"Китай отказался оказывать России военную помощь", – подчеркнул он.

По его словам, такая позиция свидетельствует о том, что Китай не будет бросать российский режим, но и не собирается его спасать.

Положительные сдвиги есть и среди западных стран.

В западной ментальности все же исчезли окончательно эти страхи в отношении эскалации, в частности ядерной эскалации,

– сосредоточил внимание он.

По мнению Климкина, это свидетельствует о том, что страхи утихают.

Павел Климкин рассказал, как изменилось отношение мира к России: смотрите видео

Какие еще неудачи будут постигнуть страну-агрессорку

Эксчельник МИД сообщил, что поставки танков, БТРов – это первый весомый результат. Украине нужны и другие достижения.

Для нас эмоционально и с точки зрения происходящего на фронтах вопрос оружия №1. Санкции и давление не менее важны, нужно забрать у Путина деньги,

– подчеркнул он.

По его мнению, то, что начнется через несколько дней, с 5 февраля, когда будет введено эмбарго на нефтепродукты, будет иметь негативные последствия для России.

"Это реально ударит Путина очень и очень больно", – добавил он.

По словам Климкина, обходить санкции довольно сложно, а потери от эмбарго на нефтепродукты у российского бюджета будут гораздо серьезнее.

"Это такое стратегическое давление, к которому начал прибегать Запад, к сожалению, слишком поздно", – прокомментировал он.

Следовательно, будем надеяться, что и по атомному сектору, в конце концов, Запад ударит. Очень важно, чтобы и дальше в контексте санкций происходили прогрессы.

Я действительно вижу в последний месяц, что Запад начал действовать комплексно и стратегически,

– подчеркнул Климкин.

По его мнению, логика предыдущих действий Запада значительно уступает нынешней логике стратегического давления.

Санкции против России: последние новости