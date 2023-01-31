Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, одним из важных шагов является снабжение Украины западного вооружения.
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Как изменилось отношение к России
Павел Климкин пояснил, что Китай не будет занимать более благоприятную позицию для России.
"Китай отказался оказывать России военную помощь", – подчеркнул он.
По его словам, такая позиция свидетельствует о том, что Китай не будет бросать российский режим, но и не собирается его спасать.
Положительные сдвиги есть и среди западных стран.
В западной ментальности все же исчезли окончательно эти страхи в отношении эскалации, в частности ядерной эскалации,
– сосредоточил внимание он.
По мнению Климкина, это свидетельствует о том, что страхи утихают.
Павел Климкин рассказал, как изменилось отношение мира к России: смотрите видео
Какие еще неудачи будут постигнуть страну-агрессорку
Эксчельник МИД сообщил, что поставки танков, БТРов – это первый весомый результат. Украине нужны и другие достижения.
Для нас эмоционально и с точки зрения происходящего на фронтах вопрос оружия №1. Санкции и давление не менее важны, нужно забрать у Путина деньги,
– подчеркнул он.
По его мнению, то, что начнется через несколько дней, с 5 февраля, когда будет введено эмбарго на нефтепродукты, будет иметь негативные последствия для России.
"Это реально ударит Путина очень и очень больно", – добавил он.
По словам Климкина, обходить санкции довольно сложно, а потери от эмбарго на нефтепродукты у российского бюджета будут гораздо серьезнее.
"Это такое стратегическое давление, к которому начал прибегать Запад, к сожалению, слишком поздно", – прокомментировал он.
Следовательно, будем надеяться, что и по атомному сектору, в конце концов, Запад ударит. Очень важно, чтобы и дальше в контексте санкций происходили прогрессы.
Я действительно вижу в последний месяц, что Запад начал действовать комплексно и стратегически,
– подчеркнул Климкин.
По его мнению, логика предыдущих действий Запада значительно уступает нынешней логике стратегического давления.
Санкции против России: последние новости
- Совет ЕС продлил ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики России. Санкции против Кремля продлены на 6 месяцев – до 31 июля 2023 года.
- Россия и Пакистан вышли на финальную стадию обсуждения соглашения о продаже дешевой нефти в Исламабад. Об этом сообщил пакистанский чиновник.
- Владимир Зеленский неоднократно призвал Евросоюз ввести санкции против государственной атомной энергетической компании "Росатом". Большинство стран поддержали этот запрос, однако Венгрия все еще блокирует все попытки.