Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян. По его словам, до полной выплаты репараций Украине Россия не должна быть частью цивилизованного мира.

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Справедливое завершение войны

Саакян отметил, что Великобритания заявила вслух об идее, которую продвигали украинские эксперты и страны-партнеры Украины около года.

Санкции относительно России не должны быть привязаны к самому факту завершения войны, а должны быть привязаны ко всему комплексу, который мы считаем справедливым завершением войны: выплата компенсаций Россией, выдача преступников и так далее,

– подчеркнул он.

Политолог убежден, что санкции против России должны отвечать требованиям, которых страна-агрессорка будет вынуждена соблюдать.

МИД Великобритании о санкциях против России