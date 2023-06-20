Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян. За його словами, до повної виплати репарацій Україні Росія не повинна бути частиною цивілізованого світу.

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Справедливе завершення війни

Саакян зазначив, що Велика Британія заявила вголос про ідею, яку просували українські експерти та країни-партнери України приблизно рік.

Санкції щодо Росії не мають бути прив'язані до самого факту завершення війни, а мають бути прив'язані до всього комплексу, який ми вважаємо справедливим завершенням війни: виплата компенсацій Росією, видача злочинців і так далі,

– наголосив він.

Політолог переконаний, що санкції проти Росії повинні відповідати вимогам, яких країна-агресорка буде змушена дотримуватись.

МЗС Великої Британії про санкції проти Росії