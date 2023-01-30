Как на самом деле действуют санкции против России

Санкции – мощное экономическое оружие. Нетаргетированные способны причинять боль нескольким поколениям агрессора. Главное – они способны экономически задушить агрессора до полного обездвижения.

Почему агрессор не боялся санкций

Угроза их применения должна держать потенциальных агрессоров в страхе. Она должна быть достаточной, чтобы сдержать их от развязывания войны.

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По меньшей мере, так думали родители-основатели санкций как потомка блокады.

Но в межвоенные десятилетия торговля возобладала над безопасностью. Построенные глобализацией экономические взаимозависимости стали настолько всеобъемлющими, что нет ни одного набора санкций, которые в краткой или среднесрочной перспективе привели бы к ожидаемому родителями-основателями результату.

Появилась простая и эффективная формула противодействия им: чем больше стран не присоединилось к санкциям и чем больше размер экономики этих стран, тем слабее перекрывается кислород и тем больше времени нужно для удушения.

Это заставляет тех, кто противодействует агрессору, искать цели, которые они наиболее эффективно способны поразить. И те, которые меньше всего рикошетят в них же самих. Потому санкции задушат агрессора только в долгосрочной перспективе, а значит, жить с ними всем придется долго.

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Россия готовилась к войне на экономическом фронте

Агрессоры готовились к войне не только на милитарном, но и на экономическом фронте. Пока цивилизованный мир разоружался, они вооружались и там, и там.

Но разработка и применение оружия – это прежде всего мозги, которые сбегают от диктаторских режимов. Значит, несмотря на конкурентное преимущество во времени, агрессоры неизбежно проигрывают на этапе, когда цивилизованный мир полноценно перейдет на военные рельсы.

Для нас заметно, как это происходит на милитарном направлении: открываются новые производственные линии и заводы, существенно увеличиваются инвестиции, проценты от ВВП.

На санкционном то же самое, только менее заметно. Переосмысливается сущность и обеспечение санкционных органов, системы обмена классифицированной информацией между странами, значение enforcement.

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Странам, которые хоть как-то держали себя в санкционной форме, типа США или Великобритании, проще. Они двигаются быстрее, им меньше нужно менять. Странам, санкционная политика которых была атрофирована (как у нас) и у которых до сих пор нет даже органа, ответственного за enforcement, гораздо сложнее.

Ближайшее десятилетие будет турбулентным в мире. Состоятельная украинская санкционная политика после победы над Россией нам так же потребуется, как и сегодня.