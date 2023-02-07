Встряхнулись ли мировые рынки после последних санкций против России

С этой недели российский бюджет будет терять дополнительно почти 2 миллиарда долларов в неделю. Такие данные подсчитали аналитики из финского центра CREA. Это стоимость нового эмбарго.

Мировые рынки никак не отреагировали на новые санкции

Заработали новые санкционные ограничения против России: ЕС, G7 и Австралия запретили морские поставки нефтепродуктов выше определенного "ценового потолка". В прошлом году такое ограничение вступило в действие против российской нефти, а теперь – против нефтепродуктов.

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Мир не перевернулся вверх дном, мировые рынки не отреагировали на это никак – хуже стало только России. Спокойствие на рынках – признак успеха новых санкций. Если вы услышите, что "санкции не работают" – бейте, не раздумывая, в направлении звука. Так говорит или дурак, или русский агент.

Паника на рынках и скачки цен – это именно то, чего хотели бы россияне. Тогда они смогли торговаться за отмену санкций. Зато спокойное, неторопливое сжатие пальцев на шее российской экономики – именно то, что нам с вами нужно.

Сколько денег Россия уже потеряла

К введению ограничений все смогли подготовиться: ЕС и G7 нашли другие источники поставок, Индия и Китай воспользовались возможностью и выбили себе скидки на российские нефть и горючее.

В то же время в России уже простаивает 12% мощностей нефтепереработки, дальше – хуже, потому что хранить негде ни нефть, ни нефтепродукты. Часть сбыта забрала с существенным дисконтом Индия, но индийское правительство тоже задумывается о том, чтобы присоединиться к санкциям. Потому что им вполне понятно, что ставить нужно на победителей.

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Российский минфин обнародует данные очень скупо. Однако даже он признал, что российский бюджет получил на 54 миллиарда рублей меньше, чем ожидал. В феврале ожидает на 108 миллиардов меньше.

"Нужно посмотреть, чтобы этот дисконт не создавал проблем для бюджета", – строго распорядился диктатор Владимир Путин в прошлом месяце на совещании. Фактически он признал, что санкции работают и теперь делает это проблемой чиновников.

Важно помнить – санкции не остановят войну "немедленно" или "завтра". Но они всерьез приближают победу. Следующая станция – санкции против атомной энергетики. Это последний форпост российской коррупции в энергетике и один из главных входов в политикумы разных стран. Поэтому задача понятна и вполне достижима.