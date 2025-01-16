Такое мнение 24 Каналу высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что на Россию нужно давить экономически. Для этого США может найти определенных союзников.

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Что должно стать самым главным решением Трампа

По словам главного консультанта, главное, чтобы команда Трампа сейчас не снимала санкции с России в отношении нефтегазовой системы. Это то, что будет сильно бить по российской экономике, что уже создает ей проблемы.

Раньше индикатором российской экономической мощи был "Газпром". Теперь до 15 февраля руководство планирует сократить 40% штата центрального офиса. За 2023 год "Газпром" понес убытки на сумму 6,3 миллиарда долларов, за 2024 – примерно 10 миллиардов. Перспективы же нормализации ситуации на текущий год компания не имеет, российская экономика рассыпается очень быстро.

Здесь надо вспомнить историю предыдущего президента-республиканца Рональда Рейгана, который без единого выстрела выиграл войну с СССР. США тогда давили экономически, создавали предпосылки для распада СССР. Так должна делать и следующая администрация США,

– объяснил Ус.

США и Саудовская Аравия должны увеличить собственную добычу нефти, сотрудничать с Венесуэлой, которая имеет ее большое количество, но пока существует под влиянием России.

После этого страна-агрессор будет искать подход к США для нормализации своей экономики и может пойти на уступки.

Трамп может стать вторым Рейганом, если не снимет экономические санкции. Украина должна это объяснить всей его команде. Как тогда эти шаги сделали США великими, так и сейчас это может произойти,

– подытожил он.

К слову, Джо Байден фактически усложнил отмену санкций против России, требуя согласования с Конгрессом. Так, он получил право накладывать вето на любые попытки отмены ограничений.