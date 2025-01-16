Сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Также Министерство финансов США ввело новые санкции.

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Почему Трампу будет труднее отменить санкции против России

Конгресс США получил право накладывать вето на любые попытки отмены ограничений, а введение вторичных санкций стало обязательным.

Этот шаг призван укрепить контроль над санкционной политикой и сохранить давление на Россию.

Министерство финансов США в среду объявило о новом пакете санкций, который охватил около 100 ведущих российских компаний, работающих в финансовом, энергетическом и оборонном секторах. В список, в частности, попали один из крупнейших производителей оружия "Тактическое ракетное вооружение" и Московская биржа.

Если правительство США решит исключить какую-то компанию из списка санкций, это решение должно быть утверждено Конгрессом в течение 30 дней. В случае отказа исключение будет заблокировано.

Контроль Конгресса над санкциями регулируется законом О противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA), принятым в 2017 году после вмешательства России в выборы в США. Администрация Байдена использовала этот закон как основу для расширения санкционного списка.

Таким образом, Конгресс будет иметь возможность препятствовать вероятным попыткам Дональда Трампа ослабить санкционное давление на военно-промышленный потенциал России.

Какие новые санкции против России ввели в США

15 января США ввели санкции против временно оккупированной Россией Запорожской АЭС и назначенного Кремлем "генерального директора" станции Владислава Исаева.

В обновленный санкционный список SDN вошли УМК-Сталь, входящая в госкорпорацию Роскосмос, Мотовилихинские заводы, ЛААЗ, Нижегородское научно-производственное объединение имени Михаила Фрунзе, Новотроицкий завод хромовых соединений, парк "Патриот", госкомпания "Военторг" и другие предприятия.