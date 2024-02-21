В то же время работа над 14-м пакетом санкций уже началась. Об этом Всеволод Ченцов сообщил во время брифинга, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Не предусматривает секторальных санкций

Посол заявил, что государства-члены ЕС и институты работали в жестких временных рамках, чтобы согласовать пакет ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

Поэтому, конечно, он (пакет санкций – 24 канал) является менее амбициозным, чем мы рассчитывали,

– сказал Всеволод Ченцов.

По словам посла, со своей стороны, украинская сторона передавала свои пожелания относительно санкций. Однако, новый пакет не предусматривает секторальных санкций.

Основное внимание сосредоточено на компаниях и личностях, которые способствуют работе российского ВПК.

Дипломат добавил, что будет изучать финальный список, однако на этот раз должны были попасть под ограничения компании третьих стран, которые помогают обходить санкции. После одобрения этого пакета, в Брюсселе начали разрабатывать новые ограничения.

13 пакет зафиксирован, но работа по 14 пакету уже по сути стартовала, поэтому мы не расслабляемся, мы будем вносить все предложения повторно на рассмотрение наших партнеров,

– сказал дипломат.

По его словам, Украина постоянно информирует партнеров о запчастях от третьих стран, которые находят на поле боя. Ченцов говорит, что Россия закупает части для изготовления оружия не только в Северной Корее и Иране, но и в других государствах.

Импорт российских товаров во время блокады на границе с Польшей

Дипломат также прокомментировал возможные санкции против российской аграрной продукции на фоне протестов польских фермеров на границе. Он заявил, что Украина ставила этот вопрос, поскольку импорт российских товаров в ЕС неприемлем в то время, когда украинские страдают от "бана".

Мы поставили этот вопрос еще острее. Это неправильно, когда польские фермеры борются с украинским продуктом в то время, когда пусть не Польша, но ЕС импортирует значительные количества российской продукции,

– подчеркнул посол.

Ченцов отметил, что это предложение имеет поддержку на уровне государств-членов и Украина будет работать над тем, чтобы эти ограничения начали действовать в 14 пакете санкций.

Кроме того, он отметил, что сейчас Украина проводит двусторонние переговоры по фермерской блокады с Польшей. В частности, в рамках координационной платформы вместе с Еврокомиссией и пограничными членами ЕС.

Украинская сторона считает, большинство проблем о которых говорят фермеры - надуманные.