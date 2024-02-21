Об этом 24 Каналу рассказал депутат Европарламента от Литвы Петрас Ауштрявичюс, отметив, что поскольку 13-й санкционный пакет готовился довольно быстро, то в него вошли экономические ограничения в отношении России, которые не требовали тщательного обсуждения.

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13-й пакет санкций является символическим

В то же время премьер Венгрии Виктор Орбан нашел способ блокировать принятие нового пакета санкций. Однако в конце концов послы Европейского Союза пришли к согласию.

В новы санкционный пакет, по словам Ауштрявичюса, вошли примерно 200 российских физических и юридических лиц, которые причастны к агрессии против Украины и имеют отношение к военно-промышленному комплексу страны-агрессора. Также под санкции попали три предприятия – юридические лица из Китая, которые поставляли, и наверняка продолжают поставлять, военную продукцию в Россию. А также министр обороны Северной Кореи.

Этот список является в определенной степени символическим, ведь готовился к двухлетию начала войны. Однако, надеюсь, что 13-й пакет санкций против России не станет последним,

– отметил депутат Европарламента.

Уже началась подготовка санкций к 14-му пакету. Как отметил Петрас Ауштрявичюс, он должен охватить больше секторов российской экономики. Будут наложено эмбарго на поставки и производство определенных товаров, в частности алюминия. Поэтому следующий пакет санкций должен быть более мощным и расширенным.

Важно! США также готовит новый пакет санкции против России. Вашингтон представит его в ближайшие дни, и он будет направлен на ограничение российской оборонной промышленности и снижение экспортных возможностей страны-агрессора. Также продолжается работа над новыми санкциями, которые будут реакцией на действия Кремля в отношении Алексея Навального. Как известно, 16 февраля российский оппозиционер умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Великобритания уже ввела санкции против сотрудников колонии, в которой отбывал наказание и умер Навальный.

Санкций против России: важное