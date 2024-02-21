Об этом 24 Каналу рассказал депутат Европарламента от Литвы Петрас Ауштрявичюс, отметив, что поскольку 13-й санкционный пакет готовился довольно быстро, то в него вошли экономические ограничения в отношении России, которые не требовали тщательного обсуждения.
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13-й пакет санкций является символическим
В то же время премьер Венгрии Виктор Орбан нашел способ блокировать принятие нового пакета санкций. Однако в конце концов послы Европейского Союза пришли к согласию.
В новы санкционный пакет, по словам Ауштрявичюса, вошли примерно 200 российских физических и юридических лиц, которые причастны к агрессии против Украины и имеют отношение к военно-промышленному комплексу страны-агрессора. Также под санкции попали три предприятия – юридические лица из Китая, которые поставляли, и наверняка продолжают поставлять, военную продукцию в Россию. А также министр обороны Северной Кореи.
Этот список является в определенной степени символическим, ведь готовился к двухлетию начала войны. Однако, надеюсь, что 13-й пакет санкций против России не станет последним,
– отметил депутат Европарламента.
Уже началась подготовка санкций к 14-му пакету. Как отметил Петрас Ауштрявичюс, он должен охватить больше секторов российской экономики. Будут наложено эмбарго на поставки и производство определенных товаров, в частности алюминия. Поэтому следующий пакет санкций должен быть более мощным и расширенным.
Санкций против России: важное
- 13-й пакет санкций против России уже принят послами ЕС и будет опубликован 24 февраля – в годовщину начала войны, которую развязала Россия против Украины.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила по случаю появления нового санкционного пакета, что необходимо "продолжать оказывать давление на Кремль". В частности, благодаря санкциям ЕС продолжает сокращать доступ России к современным технологиям изготовления беспилотников и их комплектующих.
- Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что в новый санкционный пакет включены почти 200 физических и юридических лиц. Кроме того, новые ограничения распространятся на блокирование "щелей" для обхода санкций.
- Ранее сообщалось, что Венгрия намеревалась блокировать 13-й пакет санкций против России. Однако требования, которые выдвигал Будапешт, выглядели необоснованными. В конце концов глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт не будет блокировать новый пакет санкций. В то же время Венгрия придерживается мнения, что санкции против России негативно влияют на экономику ЕС.