Про це 24 Каналу розповів депутат Європарламенту від Литви Петрас Ауштрявічюс, зазначивши, що оскільки 13-й санкційний пакет готувався доволі швидко, то до нього увійшли економічні обмеження щодо Росії, які не потребували ретельного обговорення.

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13-й пакет санкцій є символічним

Водночас прем'єр Угорщина Віктор Орбан знайшов спосіб блокувати ухвалення нового пакету санкцій. Проте зрештою посли Європейського Союзу дійшли згоди.

До нового санкційного пакета, за словами Ауштрявічюса, увійшли приблизно 200 російських фізичних та юридичних осіб, які причетні до агресії проти України та залучені до військово-промислового комплексу країни-агресорки. Також під санкції потрапили три підприємства – юридичні особи з Китаю, які постачали, і напевно продовжують постачати, військову продукцію до Росії. А також міністр оборони Північної Кореї.

Цей список є певною мірою символічним, адже готувався до дворіччя початку війни. Проте, сподіваюся, що 13-й пакет санкцій проти Росії не стане останнім,

– зазначив депутат Європарламенту.

Вже розпочалось підготування санкцій до 14-го пакета. Як зазначив Петрас Ауштрявічюс, він має охопити більше секторів російської економіки. Будуть накладене ембарго на постачання та виробництво певних товарів, зокрема алюмінію. Тому наступний пакет санкцій має бути потужнішим та поширенішим.

Важливо! США також готує новий пакет санкції проти Росії. Вашингтон представить його найближчими днями, і він буде спрямований на обмеження російської оборонної промисловості та зниження експортних можливостей країни-агресорки. Також триває робота над новими санкціями, які будуть реакцією на дії Кремля щодо Олексія Навального. Як відомо, 16 лютого російський опозиціонер помер в колонії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Велика Британія вже запровадила санкції проти співробітників колонії, в якій відбував покарання та помер Навальний.

Санкцій проти Росії: важливе