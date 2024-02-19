Про це повідомив Джо Байден під час зустрічі з журналістами преспулу у Вашингтоні. Зазначимо, що про смерть російського опозиціонера стало відомо вдень 16 лютого.
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Реакція США на смерть Навального
На зустрічі з журналістами Джо Байдена запитали, якими будуть подальші дії США у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального. Президент Сполучених Штатів зазначив, що ймовірною відповіддю можуть стати санкції.
У нас уже є санкції, але ми розглядаємо додаткові санкції, так,
– наголосив Байден.
Зазначимо, що у день смерті політика американський лідер виступив зі зверненням. У своєму виступі Байден назвав відповідальним за вбивство російського президента Владіміра Путіна, зазначивши, що у влади буде "своя історія". Президент США підкреслив, що Путін готовий убивати не лише громадян інших держав, а й власних і закликав забезпечити Україну допомогою.
Загибель Навального: останні новини
- Російські опозиційні ЗМІ пишуть, що Олексія Навального могли поступово труїти малими дозами в колонії протягом багатьох місяців. Вони зазначають, що безпосередню участь у вбивстві політика брав голова слідчого комітету Алєксандр Бастрикін. Він мав особисту неприязнь до опозиціонера.
- Дружина Олексія Навального зробила заяву, що буде продовжувати справу свого чоловіка. Юлія Навальна стверджує, що саме Владімір Путін вбив політика, і підкреслила, що вона знає "через що конкретно" це сталося. Вона пообіцяла оприлюднити деталі вбивства.
- Водночас матір Навального не пускають до тіла сина. Ймовірно, політика могли перевезти в морг міста Салехард конвоєм. У самому морзі відмовляються відповідати, чи є в них тіло опозиціонера.