Відповідну заяву Петер Сіярто зробив за результатами засідання Ради ЄС, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі. Хоч раніше високопоставлений дипломат ЄС "не під запис" говорив, що Угорщина блокує новий санкційний пакет проти Росії.

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Що в Угорщині кажуть про 13-й пакет санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт:

не блокуватиме 13-й пакет санкцій;

вважає, що обмеження проти Росії мають негативний вплив на європейську економіку.

Угорський міністр розкритикував рішення ЄС запровадити нові санкції проти Росії. За його словами, "пакети санкцій набагато більше шкодять Європі, ніж російській економіці". Однак, Будапешт не буде блокувати це рішення.

Щодо тринадцятого потенційного пакету санкцій, хотів би сказати, що під час його підготовки вдалося усунути всі елементи, які б зашкодили інтересам Угорщини, тому вето з цього погляду не мають сенсу,

– запевнив Сіярто.

Він додав, що союзники вже почали говорити про підготовку 14-го пакету санкцій. Угорський міністр наголосив, що Будапешт буде блокувати усі пропозиції, які "серйозно шкодять національним інтересам Угорщини".

Зверніть увагу! У ЄС 13-й пакет санкцій хочуть запровадити до других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ЗМІ писали, що в основному вони стосуватимуться фірм та осіб, пов'язаних з виробництвом зброї та постачанням ключових технологій. Мовиться про електроніку, яку російські оборонні компанії використовують для створення озброєнь. Обмеження хочуть застосувати проти 55 компаній та понад 60 осіб, які підтримують російську агресію проти України.

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