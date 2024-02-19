Соответствующее заявление Петер Сийярто сделал по результатам заседания Совета ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Хотя ранее высокопоставленный дипломат ЕС "не под запись" говорил, что Венгрия блокирует новый санкционный пакет против России.

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Что в Венгрии говорят о 13-м пакете санкций против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт:

не будет блокировать 13-й пакет санкций;

считает, что ограничения против России имеют негативное влияние на европейскую экономику.

Венгерский министр раскритиковал решение ЕС ввести новые санкции против России. По его словам, "пакеты санкций гораздо больше вредят Европе, чем российской экономике". Однако Будапешт не будет блокировать это решение.

Относительно тринадцатого потенциального пакета санкций, хотел бы сказать, что во время его подготовки удалось устранить все элементы, которые бы повредили интересам Венгрии, поэтому вето с этой точки зрения не имеют смысла,

– заверил Сийярто.

Он добавил, что союзники уже начали говорить о подготовке 14-го пакета санкций. Венгерский министр подчеркнул, что Будапешт будет блокировать все предложения, которые "серьезно вредят национальным интересам Венгрии".

Обратите внимание! В ЕС 13-й пакет санкций хотят ввести ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. СМИ писали, что в основном они будут касаться фирм и лиц, связанных с производством оружия и поставками ключевых технологий. Речь идет об электронике, которую российские оборонные компании используют для создания вооружений. Ограничения хотят применить против 55 компаний и более 60 человек, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.

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