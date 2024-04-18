Об этом заявили премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, премьер-министр Чехии Питер Фиала и премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Как передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе, в ЕС уже готовы к расширению санкций.

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Бельгия и Чехия призывают ввести новые санкции против России

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и премьер-министр Чехии Питер Фиала направили письмо к лидерам ЕС с призывом расширить санкции против России на фоне ее вмешательства в европейские выборы. По словам премьера Бельгии, Россия пытается повлиять на демократию, а ЕС со своей стороны должен защитить демократию.

Мы не должны быть наивными в том, что происходит у нас на глазах. Спецслужбы Чехии, Германии и Бельгии обнаружили желающих повлиять на некоторых наших депутатов. Бельгийская прокуратура начала расследование. Мы видим, что в других странах также были предприняты шаги,

– сказал де Кроо.

Он отметил, что сейчас вопрос заключается в том, готова ли Европа бороться против этой гибридной войны. Бельгийский лидер призывает обеспечить прозрачность финансовых потоков, а также занести организации, которые пытаются финансировать пророссийские силы в черный список.

В своем письме де Кроо и Фиала призвали европейских лидеров ввести новые санкции против российского режима.

В связи с этим настало правильное время для установления нового режима ограничительных мер ЕС, направленных на противодействие российской преступной деятельности,

– говорится в заявлении.

ЕС готов усилить санкции не только против России, но и против Беларуси

Евросоюз может расширить санкции не только против Москвы, но и против Беларуси из-за помощи России обходить уже действующие ограничения. Кроме того, ЕС готов усилить военную поддержку для Украины. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Министр рассказала, что во время первого дня саммита ЕС лидеры имели серьезную дискуссию о войне в Украине. Она подчеркнула, что ситуация является достаточно критической, а Россия продолжает обстреливать украинских гражданских.

Мы должны предоставить то, о чем просит Украина, а это противовоздушная оборона, артиллерия, беспилотники и учения. Поэтому я верю, что мы найдем решение очень быстро,

– сказала она.

Премьер Латвии говорит, что ее страна уже возглавила коалицию беспилотников и передала обещанное оружие. Сейчас Германия руководит коалицией ПВО. По мнению Эвики Силини, Берлин может реализовывать свою инициативу по примеру Чехии - закупать дополнительные противоракетные системы не только в ЕС, но и за его пределами.

"Это делает нас более гибкими, и мы можем найти другие пути, которые, возможно, есть не только в пределах ЕС", – сказала она.

Латвийский лидер также говорит, что Евросоюз готов ввести дополнительные ограничения не только против Москвы, но и против Минска.

"Мы также готовы к углублению санкций, не только против России, но и против Беларуси, потому что Беларусь использовалась Россией для того, чтобы не соблюдать санкций", – отметила Силиня.