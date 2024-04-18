Про це заявили прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, прем'єр-міністр Чехії Пітер Фіала й прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня. Як передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі, у ЄС вже готові до розширення санкцій.

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Бельгія та Чехія закликають ввести нові санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо та прем'єр-міністр Чехії Пітер Фіала надіслали листа до лідерів ЄС із закликом розширити санкції проти Росії на фоні її втручання в європейські вибори. За словами прем’єра Бельгії, Росія намагається вплинути на демократію, а ЄС зі свого боку має захистити демократію.

Ми не повинні бути наївними в тому, що відбувається у нас на очах. Спецслужби Чехії, Німеччини та Бельгії виявили охочих вплинути на деяких наших депутатів. Бельгійська прокуратура почала розслідування. Ми бачимо, що в інших країнах також були зроблені кроки,

– сказав де Кроо.

Він наголосив, що наразі питання полягає в тому, чи готова Європа боротися проти цієї гібридної війни. Бельгійський лідер закликає забезпечити прозорість фінансових потоків, а також занести організації, які намагаються фінансувати проросійські сили у чорний список.

У своєму листі де Кроо та Фіала закликали європейських лідерів запровадити нові санкції проти російського режиму.

У зв'язку з цим настав правильний час для встановлення нового режиму обмежувальних заходів ЄС, спрямованих на протидію російській злочинній діяльності,

– мовиться у заяві.

ЄС готовий посилити санкції не лише проти Росії, а й проти Білорусі

Євросоюз може розширити санкції не тільки проти Москви, а й проти Білорусі через допомогу Росії обходити вже чинні обмеження. Крім того, ЄС готовий посилити військову підтримку для України. Про це заявила прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня.

Міністерка розповіла, що під час першого дня саміту ЄС лідери мали серйозну дискусію щодо війни в Україні. Вона наголосила, що ситуація є досить критичною, а Росія продовжує обстрілювати українських цивільних.

Ми повинні надати те, про що просить Україна, а це протиповітряна оборона, артилерія, безпілотники й навчання. Тому я вірю, що ми знайдемо рішення дуже швидко,

– сказала вона.

Прем'єрка Латвії каже, що її країна вже очолила коаліцію безпілотників та передала обіцяну зброю. Наразі Німеччина керує коаліцією ППО. На думку Евіки Сіліні, Берлін може реалізовувати свою ініціативу за прикладом Чехії — закупати додаткові протиракетні системи не тільки в ЄС, але й за його межами.

"Це робить нас більш гнучкими, і ми можемо знайти інші шляхи, які, можливо, є не тільки в межах ЄС", – сказала вона.

Латвійська лідерка також каже, що Євросоюз готовий запровадити додаткові обмеження не лише проти Москви, але й проти Мінська.

"Ми також готові до поглиблення санкцій, не лише проти Росії, але й проти Білорусі, тому що Білорусь використовувалася Росією для того, щоб не дотримуватися санкцій", – зазначила Сіліня.