Это 24 Каналу отметил доктор экономических наук Игорь Липсиц. Однако российские чиновники постоянно докладывают Путину о якобы "высоких показателях".

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"Путин находится в состоянии умственного опьянения. Его начальники докладывают, что "все безумно растет". Он ставит все более престижные цели, хотя они нереальные", – подчеркнул он.

Россию вырезают из мировой экономики

Игорь Липсиц отметил, что в 2022 году Россия почти догнала Германию по ВВП, однако лишь в условном пересчете по паритету покупательной способности. Это была искусственно рассчитанная картинка. Тогда Кремлю это удалось, потому что тогда были огромные доходы от экспорта. Ведь на нефть наложили санкции только с декабря 2022 года.

Сейчас картина хуже. Путин не понимает, что сейчас экспорт падает. Мир отказывается от российского целевого материала. Уже даже говорится о санкциях против алюминия. Это практически последний целевой товар России, который еще не до конца обложен санкциями,

– объяснил он.

Если наложат санкции на алюминий, то останется только обогащенный уран, но он не принесет больших прибылей. Почти все, что давало России огромный ВВП, нефть, газ, минеральные удобрения, черные, цветные металлы, не очень экспортируются.

"Поэтому эти идеи – это как бы продолжение инерции, которая уже сломалась. Россию вырезают из мировой экономики. В итоге это смешные цифры, которые озвучиваются, чтобы Путин был счастлив", – добавил доктор экономических наук.

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