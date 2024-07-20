Об этом в эфире 24 Канала озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что, на его взгляд, "мирные переговоры" между Украиной и Россией очень реальны.

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Кто бы мог быть гарантами на переговорах

Ступак считает, что "мирные переговоры" могли бы состояться по принципу зерновой сделки. Тогда гарантами выступили Турция и ООН. Он отметил, что проблема не в том, чтобы представители Украины и России сели за стол переговоров, проблема в том, кто заставит страну-агрессора выполнять взятые на нее обязательства после переговоров.

Сработает конструкция, когда гарантом Украины будут США, а гарантом России – Китай. КНР – это действительно та страна, которая может повлиять на позицию России и заставить ее придерживаться хотя бы номинально взятых на себя обязательств,

– уверен Ступак.

Россия умоляет снять с нее санкции

Подтверждением того, что россияне настроены к "мирным переговорам" с Украиной является то, что уже не раз прозвучали заявления с просьбой срочно снять санкции с России. Об этом в частности озвучивал и Путин.

Хотя еще полгода назад там звучали высказывания о том, что якобы санкции наоборот дают на пользу экономике России,

– напомнил Ступак.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что в российской дипломатической школе есть 3 линии:

линия того, что является желательным;

линия того, что является допустимым;

линия бегства, когда произошел провал.

Пока что от россиян, на его взгляд, наблюдается первый вариант. Они озвучивают свои желаемые условия, прежде чем сесть за стол переговоров.