Про це в етері 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що, на його погляд, "мирні перемовини" між Україною й Росією дуже реальні.

Дивіться також Обидві сторони зможуть домовитися, – Трамп після розмови з Зеленським

Хто б міг бути гарантами на перемовинах

Ступак вважає, що "мирні переговори" могли б відбутися за принципом зернової угоди. Тоді гарантами виступили Туреччина й ООН. Він зауважив, що проблема не в тому, аби представники України й Росії сіли за стіл переговорів, проблема в тому, хто змусить країну-агресорку виконувати взяті на неї зобов'язання після перемовин.

Спрацює конструкція, коли гарантом України будуть США, а гарантом Росії – Китай. КНР – це дійсно та країна, яка може вплинути на позицію Росії й змусити її дотримуватись хоча б номінально взятих на себе зобов'язань,

– впевнений Ступак.

Росія благає зняти з неї санкції

Підтвердженням того, що росіяни налаштовані до "мирних перемовин" з Україною є те, що вже не раз прозвучали заяви з проханням терміново зняти санкції з Росії. Про це зокрема озвучував й Путін.

Хоча ще пів року тому там звучали висловлювання про те, що начебто санкції навпаки дають на користь економіки Росії,

– нагадав Ступак.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів, що в російській дипломатичній школі є 3 лінії:

лінія того, що є бажаним;

лінія того, що є допустимим;

лінія втечі, коли відбувся провал.

Поки що від росіян, на його погляд, спостерігається перший варіант. Вони озвучують свої бажані умови, перш ніж сісти за стіл переговорів.