Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, Владимир Путин изначально рассчитывал, что несогласные с режимом уедут из страны, а оставшиеся будут беднеть и будут вынуждены идти воевать.

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Расчет Путина

Александр Солонтай рассказал, что высшее политическое руководство России рассчитывало на обеднение населения. Таким образом, оно хотело обеспечить пополнение войска за счет лиц, у которых не осталось выбора, кроме как пойти воевать, потому что в армии продолжали платить.

Такая схема позволяла Путину экономить, ведь пушечное мясо постоянно погибало в боях, а это означало, что уже не нужно было бы им платить, а случайно выживших зачисляли в "пропавшие без вести", что также помогало экономить бюджет.

Александр Солонтай объяснил, как заработали санкции против России: смотрите видео

Ресурсы для "войны в долгую" начали таять

Но благодаря санкциям, болезненно ударившим по российскому бюджету, в администрации Путина поняли, что ресурсы для "войны в долгую" начали таять.

На сегодня получилось, что у него (Путина – 24 канал) уже меньше денег, чем было раньше. И тут началась совсем другая история. Началась история, что у него просто дефицит и нехватка денег для обновления техники, строительства ракет,

– отметил Александр Солонтай.

Также директор программ практической политики Института политического образования отметил, что санкции начали уменьшать доход в государственную казну, запасы начали худеть и Путин начал беспокоиться, что придется сокращать расходы на государственный аппарат.

Он начинает переживать, что ему придется не "ванькам" ограничивать доходы, а своим бюрократическим элитам, то есть своей государственно-репрессивно-полицейской машине,

– сказал Солонтай.

Также по словам Александра Солонтая, именно из-за эффекта от санкций, в России начали заявлять о необходимости переговоров, но это не те переговоры, которые нужны Украине.

"Они реально переживают по поводу того, что затяжной конфликт и затяжная война приведет к тому, что обрушатся российские экономические ресурсы и экономия на "ваньках" никак не поможет", - подытожил Александр Солонтай.

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