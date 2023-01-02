Про це 24 Каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, Владімір Путін від початку розраховував, що незгодні з режимом виїдуть з країни, а ті, хто залишаться, будуть біднішати й будуть вимушені йти воювати.

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Розрахунок Путіна

Олександр Солонтай розповів, що вище політичне керівництво Росії розраховувало на збіднішання населення. Таким способом, воно хотіло забезпечити поповнення війська за рахунок осіб, у яких не залишилось вибору окрім, як піти воювати, бо в армії продовжували платити.

Така схема дозволяла Путіну економити, адже гарматне м'ясо постійно гинуло в боях, а це означало, що вже непотрібно було б їм платити, а тих, хто випадково вижив, зараховували у "зниклі безвісти", що також допомагало економити бюджет.

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Ресурси для "війни в довгу" почали танути

Але завдяки санкціям, які болюче вдарили по російському бюджету, в адміністрації Путіна зрозуміли, що ресурси для "війни в довгу" почали танути.

Станом на зараз вийшло, що у нього (Путіна – 24 Канал) вже менше грошей, ніж було раніше. І тут почалась зовсім інша історія. Почалась історія, що в нього просто дефіцит і брак грошей для оновлення техніки, будівництва ракет,

– зазначив Олександр Солонтай.

Також директор програм практичної політики Інституту політичної освіти відзначив, що санкції почали зменшувати дохід в державну казну, запаси почали худнути і Путін почав перейматись, що доведеться скорочувати витрати на державний апарат.

Він починає переживати, що йому доведеться не "ванькам" обмежувати доходи, а своїм бюрократичним елітам, тобто своїй державно-репресивній-поліцейській машині,

– сказав Солонтай.

Також за словами Олександра Солонтая, саме через ефект від санкцій, в Росії почали заявляти про необхідність переговорів, але це не ті переговори, які потрібні Україні.

"Вони реально переживають з приводу того, що затяжний конфлікт і затяжна війна призведе до того, що обваляться російські економічні ресурси і економія на "ваньках" ніяк не допоможе", – підсумував Олександр Солонтай.

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