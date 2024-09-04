США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и ввели санкции против RT и хакеров

Соединенные Штаты 4 сентября расширили санкции против России. Так, на этот раз в список попали враждебные пропагандисты и хакеры.

Санкции коснулись десяти физических и двух юридических лиц, среди которых оказалась Маргарита Симоньян. Она является главным редактором канала RT.

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Санкции против RT и RaHDit

Министерство финансов США официально обвинило Россию в попытках повлиять на президентские выборы в США 2024 года через подконтрольные Кремлю СМИ и онлайн-платформы. Там указали, что российские государственные СМИ используют различные инструменты, такие как генеративные фейки и дезинформацию на основе искусственного интеллекта.

Под американские санкции попали руководство российского пропагандистского канала RT и хакерская группировка RaHDit.

RT использовал подставную кампанию, чтобы скрыть собственное участие или участие российского правительства в создании контента, призванного влиять на американскую аудиторию,

– говорится в сообщении.

Под санкции США попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного вещания Андрей Кияшко, руководитель проектов цифровых медиа Константин Калашников и его подчиненная Елена Афанасьева.

Что касается прокремлевской хакерской группы RaHDit, то санкции ввели против Алексея Гаращенко, Анастасии Ермошкиной и Александра Неженцева. Эта группировка состоит из действующих или бывших спецслужбистов России.