В администрации Путина назвали "историческим" решение Трампа не вводить санкции против России

Представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал историческим решение Дональда Трампа не вводить ограничения против России в соответствии с "законом Грема". Он заявил, что санкции могли бы нанести ущерб экономике США и мировым рынкам.

Дмитриев опубликовал свое заявление в социальной сети Х.

Что у Путина сказали о решении Трампа?

Представитель российского правителя Кирилл Дмитриев приветствовал решение Дональда Трампа не применять ограничения против России в соответствии с "законом Грэма". По его словам, соответствующие санкции могли бы фактически полностью остановить экономическое сотрудничество между двумя странами.

Приостановка действия некоторых положений "закона Грэма" является важным и поистине историческим моментом… Экономическое сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами отвечает интересам обеих стран, способствует глобальной экономической стабильности и закладывает основу для укрепления доверия и достижения прочного мира,

– написал представитель Кремля.

Он также заявил, что вместо санкций и конфронтации странам нужны переговоры и совместные экономические проекты.

Между тем сенатор США Ричард Блюменталь резко раскритиковал Трампа, из-за его отказа усиливать давление на Россию в рамках так называемого "закона Грема". Он заявил, что американский лидер фактически поддерживает Путина и тех, кто помогает российской военной машине.

Блюменталь, который участвовал в разработке "закона Грема", считает, что решение Трампа противоречит позиции большинства американцев, Конгресса и европейских союзников США. Отказ от новых ограничений против России не связан с национальной безопасностью Соединенных Штатов. Такой шаг Трампа направлен на то, чтобы угодить российскому лидеру.

Он также призвал республиканцев присоединиться к критике решения президента США.