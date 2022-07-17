Они ведь поддерживают действия своего президента и радуются, когда их солдаты убивают украинцев. За это их теперь ненавидит весь мир, информирует 24 канал.

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Случай во Флоренции

У большинства стран и их жителей на россиян негативная реакция. Их присутствия не любят. Бывают случаи, когда их просто бьют за то, что они имеют отношение к этой стране.

Очередной случай произошел с россиянином в Италии. В городе Флоренция в бутике Bottega россиянин хотел прикупить себе вещи. Но что-то пошло не так. Вещи ему не продали. Причина – у него российский паспорт. Поэтому мужчина последовал за русским кораблем.

Россиянин не смог купить вещи в итальянском бутике: смотрите видео

Санкции против россии

Все новые и новые ограничения подстерегают агрессора. Новые ограничения против россии решила ввести Канада. Объясняют их тем, что россия нарушает международный мир и безопасность, что повлекло за собой кризис в мире. Канада расширяет те ограничения против россии, которые уже существуют в нефтяном, газовом и химическом секторах, добавив в них промышленное производство. Теперь канадским службам запретили вносить свой вклад в производство товаров, которые производят эти сектора.

Вскоре государство-агрессор может всколыхнуть новый пакет ограничений от ЕС, чтобы продолжать его ослабление. Его обещают уже совсем скоро. Однако пока неизвестно, будет ли это полноценный седьмой пакет ограничений или новый дополнительный к шестому.

Также глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о судьбе седьмого пакета санкций против россии. Он отметил, что сейчас над документом работают. И он должен продолжать ударять по экономике страны-агрессора.

Почему некоторые страны идут на ослабление санкции: смотрите видео