Адже вони підтримують дії свого президента та тішаться, коли їхні солдати вбивають українців. Натомість за це їх тепер ненавидить весь світ, інформує 24 канал.

До теми Усі санкції приведуть росію до катастрофи, – опозиціонер

Випадок у Флоренції

Більшість країн та їхніх мешканців мають на росіян негативну реакцію. Їх присутності не люблять. Трапляються випадки, коли їх просто б'ють за те, що вони мають стосунок до цієї країни.

Черговий випадок трапився з росіянином в Італії. В місті Флоренція у бутіку Bottega росіянин хотів прикупити собі речей. Але щось пішло не так. Речі йому не продали. Причина – у нього російський паспорт. Тому чоловік пішов слідом за російським кораблем.

Росіянин не зміг купити речі в італійському бутіку: дивіться відео

Санкції проти росії

Все нові й нові обмеження чатують на агресора. Нові обмеження проти росії вирішила запровадити Канада. Пояснюють їх тим, що росія порушує міжнародний мир і безпеку, що спричинило кризу у світі. Канада розширює ті обмеження проти росії, які вже існують у нафтовому, газовому та хімічному секторах, додавши до них промислове виробництво. Тепер канадським службам заборонили робити свій внесок у виробництво товарів, які виробляють ці сектори.

Невдовзі державу-агресорку може сколихнути новий пакет обмежень від ЄС, щоб продовжувати її послаблення. Його обіцяють вже зовсім скоро. Проте невідомо поки, чи це буде повноцінний сьомий пакет обмежень чи новий додатковий до шостого.

Також глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про долю сьомого пакета санкцій проти росії. Він зауважив, що наразі над документом працюють. І він повинен продовжувати вдаряти по економіці країни-агресорки.

Чому деякі країни йдуть на послаблення санкції: дивіться відео