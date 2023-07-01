Если говорить точнее, то речь идет о 190 физических и 291 юридическом лице. В основном, санкции наложили на россиян, а также их предприятия и компании.

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Санкционный список расширяется

Глава государства своим указом ввел решение СНБО от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Среди физических лиц, на которых наложили санкции:

руководители казанского завода "Электроприбор";

руководители Пермского национального исследовательского политехнического университета;

начальник МЧС по Башкортостану Латыпов Марат Раисович;

российский военный деятель, генерал-лейтенант запаса Вадим Волковицкий;

гендиректор "Прокси Технолоджи" Алексей Суслопаров.

Заметим, что эта компания работает над системами, обнаруживающими и подавляющими дроны.

Если говорить о юридических лицах, которые теперь будут под санкциями, то среди всего перечня:

руководство "Научно-производственного предприятия "Салют", занимающегося производством корабельных радаров;

акционерное общество "Авиаремонт";

"Болховский завод полупроводниковых приборов";

"Высоковский механический завод".

По этой ссылке вы можете ознакомиться с полным списком физических лиц, а по этой – юридических.

Среди попавших на этот раз под санкции – грузинская авиакомпания Georgian Airways. Причиной этого решения стало возобновление рейсов в Россию. Также ограничения наложили и на владельца компании Тамаза Гаиашвили.

Отметим, что накануне Евросоюз одобрил 11 пакет санкций против России. Его направили на усиление действующих ограничений, а также предотвращение их обхода.

Основной акцент на невозможности обхода

Для этого ввели новый инструмент, позволяющий противодействовать обходу санкции. Таким образом, ЕС ограничит продажу и экспорт санкционных товаров и услуг в третьи страны.

Мы делаем это в первый раз. Я думаю, что это важный шаг. Опять же, это не обязательно против страны в целом, это только против продукта, если мы видим системное обхождение, и если мы видим, что все другие инструменты не сработали.

– объяснил чиновник ЕС на условиях анонимности.