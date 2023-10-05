Очередной пакет санкций против страны-агрессорки продвигается медленнее предыдущих. Об этом заявил Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества, передает 24 Канал.

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Содержит "камни преткновения"

По словам президента, 12 пакет ограничений требует усилий со стороны лидеров разных стран, в том числе Украины.

Мы стараемся объединять усилия, нам помогают. 12-й пакет сложен. Он имеет много сложных вопросов, в частности по руководству Газпрома, ядерной отрасли России, он содержит много разных вызовов,

– подчеркнул украинский лидер.

Ранее он уже прокомментировал слишком "длинную паузу", которая затянулась после принятия последнего – 11-го пакета санкций. Зеленский подчеркнул, что она увеличивает продолжительность войны. Он упомянул о российских преступлениях, совершенных только за сентябрь. Страна-агрессорка за месяц использовала против Украины 246 ракет разных типов, 746 ударных дронов и 1159 управляемых авиабомб – все они чаще всего были направлены против гражданских украинцев.

По словам главы государства, очередные террористические акты России свидетельствуют о необходимости усиления санкционного давления.

Отдельно президент отметил необходимость ввести ограничения против атомной отрасли страны-агрессорки. Также он призвал к совместной работе над "перекрытием" путей избегания санкций.

Что может быть в 12-м пакете санкций

Аналитики из Bloomberg предположили, какие новые ограничения ЕС может ввести против России. Они отмечают, что новый пакет санкций может быть согласован в октябре 2023 года. Страны Балтии и Польша хотят ввести санкции против ИТ-отрасли России и ее сжиженного природного газа.

Кроме того, Польша настаивает на ужесточении санкций против определенных товаров из предыдущих пакетов. В частности, она призывает к новым "наказаниям" для Беларуси. Обсуждается и возможность введения санкций против ядерной и алмазной отрасли России – в то же время в этих вопросах странам ЕС консенсуса достичь пока не удавалось.

Вероятно, новый пакет будет содержать меры, которые будут предотвращать обход санкций с помощью третьих стран.