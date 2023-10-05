Черговий пакет санкцій проти країни-агресорки просувається повільніше, ніж попередні. Про це заявив Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти, передає 24 Канал.

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Містить "камені спотикання"

За словами президента, 12 пакет обмежень вимагає зусиль з боку лідерів різних країн, зокрема України.

Ми намагаємося об'єднувати зусилля, нам допомагають. 12-ий пакет складний. Він має багато складних питань, зокрема щодо керівництва Газпрому, ядерної галузі Росії, він містить багато різних викликів,

– наголосив український лідер.

Раніше він вже прокоментував занадто "довгу паузу", яка затягнулася після ухвалення останнього – 11-ого пакету санкцій. Зеленський наголосив, що вона збільшує тривалість війни. Він згадав за російські злочини, скоєні лише за вересень. Країна-агресорка за місяць використала проти України 246 ракет різних типів, 746 ударних дронів та 1159 керованих авіабомб – усі вони найчастіше були спрямовані проти цивільних українців.

За словами глави держави, чергові терористичні акти Росії свідчать про потребу посилення санкційного тиску.

Окремо президент наголосив на необхідності ввести обмеження проти атомної галузі країни-агресорки. Також він закликав до спільної роботи над "перекриттям" шляхів уникнення санкцій.

Що може бути у 12-ому пакеті санкцій

Аналітики з Bloomberg припустили, які нові обмеження ЄС може ввести проти Росії. Вони зазначають, що новий пакет санкцій може бути узгоджений вже у жовтні 2023 року. Країни Балтії та Польща хочуть запровадити санкції проти ІТ-галузі Росії та її скрапленого природного газу.

Крім того, Польща наполягає на посиленні санкцій проти певних товарів із попередніх пакетів. Зокрема, вона закликає до нових "покарань" для Білорусі. Обговорюють й можливість введення санкцій проти ядерної та алмазної галузі Росії – водночас у цих питаннях країнам ЄС консенсусу досягти поки не вдавалося

Ймовірно, новий пакет міститиме заходи, які запобігатимуть обходу санкцій за допомогою третіх країн.