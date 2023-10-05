Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, глава Кремля у своєму пропагандистському дусі почав говорити про "денацифікацію" і Зеленського, передає 24 Канал.
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Путін "обурився" інцидентом у парламенті Канади
Президент Росії звинуватив спікера канадського парламенту у "необізнаності". Адже, на його думку, ветеран СС "Галичина", тобто український канадець, нібито "бився проти росіян у Другій світовій війні", тож апріорі є "нацистом".
Путін наголосив, що, не знавши цей факт, спікер парламенту Канади виставив себе "ідіотом". При цьому глава Кремля зазначив, що буцімто не "хоче ображати почуття канадців і з повагою до них ставиться".
Він також обурився, що Зеленський аплодував стоячи Ярославові Гуньку в парламенті Канади. Путін знову нагадав про "єврейську кров" нашого президента і приплів у пропагандистському дусі наратив, що нібито "єврей вітає нациста".
Російський президент також сказав, що такими діями, вочевидь, Зеленський нібито намагався сказати, що "холокосту не було", і наголосив, що "це огидно". Наостанок Путін у своїй завченій методичці закликав до "денацифікації України".
Скандал з ветераном СС "Галичина" у парламенті Канади
- Президент України Володимир Зеленський 22 вересня здійснив візит до Канади, де виступив із промовою у парламенті країни. На цей захід запросили 98-річного Ярослава Гунька, якого визнали героєм Другої світової війни. Проте подальші викриття виявили, що Гунька насправді був пов'язаний з дивізією СС "Галичина", яка діяла під час війни.
- Це неабияк привернуло увагу світової спільноти. Адже СС "Галичина", відома як установа німецьких нацистів на окупованих українських територіях. Цей скандал викликав гостру критику й реакцію серед єврейських організацій у Канаді.
- Важливо підкреслити, що злочини, які приписуються дивізії СС "Галичина", не мають конкретних доказів, що підтверджено як Нюрнберзьким процесом, так і комісією Дешена. Однак проста асоціація з нацистською ідеологією викликала глибоку реакцію в канадському парламенті.
- Після такого інциденту спікер парламенту Канади подав у відставку, втративши прихильність міністрів і парламентарів. За запрошення Гуньки спікер канадського парламенту також перепросив.