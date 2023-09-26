Це сталося через те, що він втратив підтримку ключових канадських міністрів-лібералів. Його відставка набере чинності з 27 вересня наприкінці дня.

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Спікер парламенту Канади пішов у відставку

Попри те, що Рота не хотів іти у відставку через запрошення ветерана СС "Галичина" до парламенту Канади, через втрату довіри кількох вагомих міністрів країни спікер усе ж подав у відставку.

До цього міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі закликала Рота піти у відставку, зазначивши, що запрошення Гуньки до канадського парламенту "було абсолютно неприйнятним".

Нам було соромно як канадцям, і це, безумовно, соромно і для Палати громад. Ми повинні взяти до уваги те, що сталося, це питання лідерства,

– сказала вона.

Крім цього, керівниця Палати уряду Каріна Гулд зауважила, що "через відсутність розсудливості" Рота має піти у відставку з посади спікера, яку займає з 2019 року. Вона наголосила, що він не матиме підтримку з боку ліберальних парламентарів.

"Я думаю, що йому час зробити почесну справу", – зазначила Гулд.

Водночас прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо не висловлювався за те, щоб Рота пішов у відставку. Однак все ж засудив його за запрошення ветерана СС "Галичина".

Це було дуже незручно для Палати представників і для Канади. Добре, що спікер Рота особисто перепросив, і я впевнений, що зараз він розмірковує над тим, як забезпечити гідність Палати представників у майбутньому,

– підкреслив очільник уряду Канади.

Однак деякі парламентарі з опозиційних партій почали звинувачувати особисто Трюдо через запрошення Гуньки до парламенту. Однак Рота сказав, що особисто несе відповідальність за запрошення Гуньки.

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