Це сталося через те, що він втратив підтримку ключових канадських міністрів-лібералів. Його відставка набере чинності з 27 вересня наприкінці дня.
До теми Ветеран СС "Галичина" у парламенті: чому в Канаді спалахнув скандал після візиту Зеленського
Спікер парламенту Канади пішов у відставку
Попри те, що Рота не хотів іти у відставку через запрошення ветерана СС "Галичина" до парламенту Канади, через втрату довіри кількох вагомих міністрів країни спікер усе ж подав у відставку.
До цього міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі закликала Рота піти у відставку, зазначивши, що запрошення Гуньки до канадського парламенту "було абсолютно неприйнятним".
Нам було соромно як канадцям, і це, безумовно, соромно і для Палати громад. Ми повинні взяти до уваги те, що сталося, це питання лідерства,
– сказала вона.
Крім цього, керівниця Палати уряду Каріна Гулд зауважила, що "через відсутність розсудливості" Рота має піти у відставку з посади спікера, яку займає з 2019 року. Вона наголосила, що він не матиме підтримку з боку ліберальних парламентарів.
"Я думаю, що йому час зробити почесну справу", – зазначила Гулд.
Водночас прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо не висловлювався за те, щоб Рота пішов у відставку. Однак все ж засудив його за запрошення ветерана СС "Галичина".
Це було дуже незручно для Палати представників і для Канади. Добре, що спікер Рота особисто перепросив, і я впевнений, що зараз він розмірковує над тим, як забезпечити гідність Палати представників у майбутньому,
– підкреслив очільник уряду Канади.
Однак деякі парламентарі з опозиційних партій почали звинувачувати особисто Трюдо через запрошення Гуньки до парламенту. Однак Рота сказав, що особисто несе відповідальність за запрошення Гуньки.
Що відомо про скандал із запрошенням ветерана СС "Галичина"
- Володимир Зеленський 22 вересня прибув до Канади, де виступив у парламенті країни. На цей захід запросили 98-річного українця Ярослава Гуньки, якого представили, як героя Другої світової війни. Однак згодом з'ясувалося, що чоловік був у дивізії СС "Галичина".
- Саме через цей факт на світовій арені спалахнув скандал. Адже СС "Галичину" створили на окупованих українських землях німецька нацисти. Це викликало неабияку гостру реакцію серед єврейських організацій у країні.
- Запрошення Гуньки також засудили й в Польщі. Ба більше, там навіть закликали екстрадувати 98-річного чоловіка до Польської Республіки, звинувачуючи його у "погромі поляків".
- Варто зазначити, що доведених фактів щодо злочинів, вчинених дивізією СС "Галичина" – немає, що підтвердив Нюрнберзький процес і так звана комісія Дешена. Проте сам факт того, що це був проєкт нацистів, породив гостру реакцію у парламенті Канади.
- Однак за цю подію вчепилася російська пропагандистська машина, розкручуючи її та спекулюючи на ній. Але весь світ уже чудово знає, що саме росіяни чинять злочини в Україні, серед яких і геноцид українського народу.