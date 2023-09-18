Как пишут международные аналитики, соответствующий санкционный пакет может быть представлен уже в следующем месяце – то есть в октябре 2023 года. Не исключено, что он разрешит использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

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Санкции против России усиливаются

В издании Bloomberg отмечают со ссылкой на анонимные источники, что Польша, Литва, Латвия и Эстония особенно настаивают на введении санкций против IT-отрасли вражеского государства и сжиженного природного газа.

Группа стран также призвала ввести ограничения на ядерный сектор России. Однако эти попытки уже неоднократно сводились на нет, поскольку слишком много государств-членов ЕС выступают против. В то же время, некоторые страны утверждают, что санкций осталось немного, поэтому призывают сосредоточиться на обеспечении соблюдения имеющихся ограничений.

Вместе с тем, по словам журналистов, Польша хочет усилить санкции в отношении определенных товаров, включенных в предыдущие пакеты. Собственно, речь идет о:

снижение квот на импорт синтетического каучука (резины);

повышение эффективности ограничений на сталь;

введение запрета на жесткий каустический натр (соду);

наложение нового пакета санкций против Беларуси.

Одним из важнейших вопросов является запрет на русские алмазы. Ведущие страны-импортеры этого драгоценного сырья выступали против. Скажем, в Бельгии уверяли, что это ограничение не отразится на доходах Кремля, ведь он сможет найти покупателей в другом месте.

Любой новый пакет также, вероятно, будет включать в себя дальнейшие шаги для подавления возможности России обойти санкции ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты или Турция,

– говорится в материале Bloomberg.

Обратите внимание! Остается открытым вопрос и по поводу активов российского Центрального банка. Было заморожено около 200 миллиардов евро – 213 миллиардов долларов – этого финучреждения Кремля. Наше государство неоднократно выступало за направление этих денег на восстановление Украины.

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Вспомним, что 11 пакет санкций против России Европейский Союз принял в июне 2023 года. В нем было сосредоточено внимание на предотвращении обхода Кремлем других ограничений, а также расширен список санкционных товаров и введен запрет на торговлю военными товарами и предметами роскоши.