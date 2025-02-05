Ожидаемое влияние санкций – синхронизация с санкциями, уже введенными партнерами, и побуждение партнеров к введению новых санкций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указы Зеленского №67 і №68 от 5 февраля.
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Украинские санкции против теневого флота России
В санкционный список вошли 56 граждан России и один гражданин Ирана, которые являются капитанами судов российского теневого флота, а также задействованы в экспорте российской нефти в обход ценового потолка путем осуществления перевалок нефти в море и применения других противоправных мер.
Среди подсанкционных лиц оказались капитаны судов:
- Николай Цома – капитан танкера Liberty;
- Григорий Мотайленко – капитан танкера Bolero;
- Александр Юрпалов – капитан танкера Cassiopeia;
- Александр Филькин – капитан танкера Callisto.
Эти суда принадлежат компании "Совкомфлот", которая находится под санкциями США и Великобритании.
Также санкции введены против:
- Евгения Безрукова, капитана танкера Moti (оператор – Gatik Ship Management);
- Игоря Кучерова, капитана Fjord Seal (Prominent Shipmanagement Limited, зарегистрирована в Гонконге);
- Али Мохсени, гражданина Ирана, капитана Daksha (Oceanlink Maritime DMCC с регистрацией в ОАЭ).
Таким образом, капитаны теневого флота впервые понесут индивидуальную ответственность за содействие в обходе потолка цен на нефть. Это должно усложнить поиск новых капитанов для танкерного флота России.
Санкции против похитителей украинского культурного наследия
Отдельные ограничения введены против лиц, которые участвовали в уничтожении и разграблении украинского культурного наследия, в частности из-за незаконных археологических раскопок во временно оккупированном Крыму.
В список вошли высокопоставленные чиновники Минкульта России:
- Сергей Обрывалин – первый заместитель министра культуры России;
- Владимир Осинцев – заместитель министра культуры России;
- Роман Рыбало – глава Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта России;
- Николай Макаров – директор Института археологии РАН, ответственный за выдачу разрешений на незаконные раскопки в Крыму.
Также под санкциями оказались руководители российских музеев:
- Михаил Пиотровский – президент Союза музеев России, директор "Государственного Эрмитажа";
- Елизавета Лихачева – директор "Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина";
- Сергей Соловьев – руководитель археологических экспедиций, причастен к раскопкам в Херсонесе Таврическом, памятнике ЮНЕСКО.
Санкции также введены против лиц с двойным гражданством, которые способствовали вывозу украинских культурных ценностей:
- Ольга Бурова – первый заместитель "министра культуры Республики Крым";
- Евгений Горлачев – директор Мелитопольского краеведческого музея, который передал оккупантам информацию о месте хранения "Скифского золота" и получил за это от оккупационных властей орден;
- Эльзара Хайрединова – заведующая отделом истории "Крымского федерального университета им. Вернадского", руководительница незаконных археологических экспедиций.
Музеи, которые зарегистрированы на оккупированных территориях и функционируют на базе экспроприированных культурных ценностей:
- "Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический";
- "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник";
- "Центральный музей Тавриды".
"Ожидаемое влияние санкций: блокирование активов лиц, причастных к похищению культурного наследия Украины; привлечение внимания стран-партнеров к проведению государством-агрессором незаконных археологических раскопок на ВОТ, побуждение их к введению собственных санкций, которые лишат данных лиц возможности участвовать в международных культурных мероприятиях и продвигать там свои пропагандистские нарративы", – говорится в указе.