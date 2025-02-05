Очікуваний вплив санкцій – синхронізація з санкціями, вже запровадженими партнерами, та спонукання партнерів до запровадження нових санкцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на укази Зеленського №67 і №68 від 5 лютого.
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Українські санкції проти тіньового флоту Росії
До санкційного списку увійшли 56 громадян Росії та один громадянин Ірану, які є капітанами суден російського тіньового флоту, а також задіяні в експорті російської нафти в обхід цінової стелі шляхом здійснення перевалок нафти у морі та застосування інших протиправних заходів.
Серед підсанкційних осіб опинилися капітани суден:
- Микола Цома – капітан танкера Liberty;
- Григорій Мотайленко – капітан танкера Bolero;
- Олександр Юрпалов – капітан танкера Cassiopeia;
- Олександр Фількін – капітан танкера Callisto.
Ці судна належать компанії "Совкомфлот", яка перебуває під санкціями США та Великої Британії.
Також санкції введені проти:
- Євгена Безрукова, капітана танкера Moti (оператор – Gatik Ship Management);
- Ігоря Кучерова, капітана Fjord Seal (Prominent Shipmanagement Limited, зареєстрована у Гонконзі);
- Алі Мохсені, громадянина Ірану, капітана Daksha (Oceanlink Maritime DMCC з реєстрацією у ОАЕ).
Таким чином, капітани тіньового флоту вперше понесуть індивідуальну відповідальність за сприяння в обході стелі цін на нафту. Це має ускладнити пошук нових капітанів для танкерного флоту Росії.
Санкції проти викрадачів української культурної спадщини
Окремі обмеження запроваджені проти осіб, які брали участь у знищенні та розграбуванні української культурної спадщини, зокрема через незаконні археологічні розкопки в тимчасово окупованому Криму.
До списку увійшли високопосадовці Мінкульту Росії:
- Сергій Обривалін – перший заступник міністра культури Росії;
- Володимир Осінцев – заступник міністра культури Росії;
- Роман Рибало – голова Департаменту державної охорони культурної спадщини Мінкульту Росії;
- Микола Макаров – директор Інституту археології РАН, відповідальний за видачу дозволів на незаконні розкопки в Криму.
Також під санкціями опинилися керівники російських музеїв:
- Михайло Піотровський – президент Спілки музеїв Росії, директор "Державного Ермітажу";
- Єлизавета Лихачова – директорка "Державного музею образотворчих мистецтв ім. Пушкіна";
- Сергій Соловйов – керівник археологічних експедицій, причетний до розкопок у Херсонесі Таврійському, пам'ятці ЮНЕСКО.
Санкції також запроваджені проти осіб із подвійним громадянством, які сприяли вивезенню українських культурних цінностей:
- Ольга Бурова – перша заступниця "міністра культури Республіки Крим";
- Євген Горлачов – директор Мелітопольського краєзнавчого музею, який передав окупантам інформацію про місце зберігання "Скіфського золота" і отримав за це від окупаційної влади орден;
- Ельзара Хайредінова – завідувачка відділу історії "Кримського федерального університету ім. Вернадського", керівниця незаконних археологічних експедицій.
Музеї, які зареєстровані на окупованих територіях та функціонують на базі експропрійованих культурних цінностей:
- "Державний історико-археологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський";
- "Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник";
- "Центральний музей Тавриди".
"Очікуваний вплив санкцій: блокування активів осіб, причетних до викрадення культурної спадщини України; привернення уваги країн-партнерів до проведення державою-агресором незаконних археологічних розкопок на ТОТ, спонукання їх до запровадження власних санкцій, які позбавлять даних осіб можливості брати участь у міжнародних культурних заходах та просувати там свої пропагандистські наративи", – йдеться в указі.