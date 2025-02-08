Политтехнолог Тарас Загородний подчеркнул 24 Каналу, что в вопросе санкций важнейшим является их выполнение. Также стоит противодействовать людям, которые помогают врагу в реализации его преступных приказов.

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Ужесточит ли Запад санкции

В США и ЕС подчеркивают важность санкций. Например, представители американского госдепа говорили с индийской и китайской сторонами. Именно эти страны являются крупнейшими покупателями нефти, но даже они уже не рискуют покупать подсанкционные товары.

Дания, которая контролирует проливы в Балтийском море, начинает интересоваться экологией судов, которые проходят ее водами, их техническим состоянием. Это важные шаги для того, чтобы поток нефти из России иссяк,

– подчеркнул политолог.

Россияне уже начинают чувствовать первые последствия западных санкций. Когда-то они открыто перевозили нефть и делали вид, что суда действительно застрахованы и имеют соответствующее техническое состояние. Сейчас ситуация меняется, поэтому надо делать все, чтобы российская нефть не доходила до побережья.

Удары по нефтеперерабатывающим станциям, НПЗ, местам хранения – все это важно, чтобы Россия не могла транспортировать сырье. Кроме этого, надо останавливать месторождения. Если враг не будет иметь возможности транспортировать нефть морем, то перейдет на железную дорогу.

"С этим также есть проблемы, потому что железной дорогой поставляют все военные грузы. Она не сможет справиться с большим количеством грузов", – добавил Тарас Загородний.

Помогут ли России Китай и Индия

Вряд ли эти страны планировали создать механизмы для обхода санкций. Стоит понимать, что предыдущая американская администрация Джо Байдена занималась "зеленой энергетикой", была заинтересована в российской нефти и стабильном рынке.

Дональд Трамп имеет свои планы на эту отрасль. Он приказал начать бурение в США и даже обратился к Саудовской Аравии, чтобы та увеличила цены на сырье. Тогда Россия будет вынуждена остановить войну.

Китай и Индию предупредили, что со всеми схемами будут бороться, в США все видят, поэтому энтузиазма у этих стран помогать России становится все меньше,

– подытожил Тарас Загородний.