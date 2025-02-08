Політтехнолог Тарас Загородній наголосив 24 Каналу, що в питанні санкцій найважливішим є їхнє виконання. Також варто протидіяти людям, які допомагають ворогу у реалізації його злочинних наказів.

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Чи посилить Захід санкції

У США та ЄС наголошують на важливості санкцій. Наприклад, представники американського держдепу говорили з індійською та китайською сторонами. Саме ці країни є найбільшими покупцями нафти, але навіть вони вже не ризикують купувати підсанкційні товари.

Данія, яка контролює протоки у Балтійському морі, починає цікавитися екологією суден, які проходять її водами, їхнім технічним станом. Це важливі кроки для того, щоб потік нафти з Росії вичерпався,

– наголосив політолог.

Росіяни вже починають відчувати перші наслідки західних санкцій. Колись вони відкрито перевозили нафту й вдавали, що судна справді застраховані й мають відповідний технічний стан. Зараз ситуація змінюється, тому треба робити все, щоб російська нафта не доходила до узбережжя.

Удари по нафтопереробних станціях, НПЗ, місцях зберігання – все це важливо, щоб Росія не мала змоги транспортувати сировину. Крім цього, треба зупиняти родовища. Якщо ворог не матиме можливості транспортувати нафту морем, то перейде на залізницю.

"З цим також є проблеми, бо залізницею постачають всі військові вантажі. Вона не зможе впоратися з більшою кількістю вантажів", – додав Тарас Загородній.

Чи допоможуть Росії Китай та Індія

Навряд чи ці країни планували створити механізми для обходу санкцій. Варто розуміти, що попередня американська адміністрація Джо Байдена займалася "зеленою енергетикою", була зацікавлена у російській нафті й стабільному ринку.

Дональд Трамп має свої плани на цю галузь. Він наказав почати буріння у США й навіть звернувся до Саудівської Аравії, щоб та збільшила ціни на сировину. Тоді Росія буде змушена зупинити війну.

Китаю та Індію попередили, що зі всіма схемами будуть боротися, у США все бачать, тому ентузіазму в цих країн допомагати Росії стає дедалі менше,

– підсумував Тарас Загородній.