Удар по спутникам и теневому флоту: Зеленский ввел санкции против России

Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против российской системы военной связи и 39 нефтяных танкеров. Ограничения коснулись 10 компаний, 19 граждан России и теневого флота.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Каковы подробности новых санкций против России?

Указы №1072/2026 и №1073/2026 направлены на блокирование вражеской космической программы и экспорта энергоресурсов.

Россия разрабатывает низкоорбитальную спутниковую систему связи "Рассвет", чтобы координировать войска, а также наводить ракеты и ударные дроны непосредственно в режиме онлайн.

В санкционный список вошли ключевые структуры проекта: разработчик и системный интегратор "Бюро 1440", производитель солнечных батарей "Лабс 1440" и компания ФАБ "Рассвет", производящая спутники и терминалы связи.

Ограничения также распространились на белорусское предприятие "Аэрокосмические приборы" и ряд посредников, поставляющих агрессору промышленное оборудование, оптику и электронику.

Блокировка цепочек поставок для российской армии

Особое внимание уделили пяти техническим компаниям, чья продукция снабжает российский военно-промышленный комплекс высокоточными деталями и промышленными компьютерами.

В частности, изделия предприятия "5С Групп" россияне интегрировали в разработки спутниковой связи. Киев пытается нанести удар по технологиям агрессора еще до выхода на массовое производство.

"Рассвет" – это попытка России создать собственную низкоорбитальную спутниковую систему и использовать ее в войне против Украины и для создания угроз всему миру. Проект зависит от иностранных технологий, оборудования и компонентов, поэтому мы наносим удары по этим цепочкам уже на этапе разработки и призываем партнеров синхронизировать санкции,

– отметил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Удар по теневому экспорту нефти

Второй санкционный пакет направлен на перекрытие финансовых потоков от морской торговли энергоносителями.

Под ограничения попали суда под флагами России, Панамы, Барбадоса, Либерии, Маршалловых Островов и Гонконга, которые перевозят нефть, нефтепродукты и газовый конденсат в Индию, Китай, Турцию и Египет.

Среди заблокированных судов оказался танкер "Vasily Dinkov", который только за первые шесть месяцев 2026 года совершил 15 рейсов и перевез около 726 тысяч тонн российской нефти.

Украина уже передает собранные данные союзникам для зеркального расширения ограничений в международных юрисдикциях. Часть этих танкеров уже находится под действием санкций США, Великобритании, Евросоюза, Канады, Австралии и Швейцарии.