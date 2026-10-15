Трамп рассматривает возможность ослабления санкций в отношении теневого флота, – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкций против судов так называемого теневого флота. Таким образом Вашингтон стремится снизить рекордно высокие тарифы на морские перевозки нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Что известно о возможном ослаблении санкций?

По словам американского чиновника, переговоры касаются возможности разрешить перевозку нефти, не подпадающей под санкции США, судами, ранее попавшими под американские ограничения.

Компании, которые захотят использовать такие танкеры, должны будут подавать соответствующие заявки в Министерство финансов США. Цель инициативы – увеличить количество доступных судов для перевозки нефти, в частности из Персидского залива.

Американская сторона подчеркивает, что потенциальное ослабление санкций не должно позволить перевозку российской или иранской нефти, на которую распространяются санкции США. В то же время Министерство энергетики заверило, что этот шаг не поможет России транспортировать нефть и нефтепродукты, подпадающие под санкции.

Стоимость морских перевозок нефти выросла до рекордных уровней на фоне войн на Ближнем Востоке и в Украине. Дорогой фрахт делает американскую нефть менее привлекательной для азиатских нефтеперерабатывающих предприятий, которые ищут альтернативные источники поставок.

Министр энергетики США Крис Райт также заявлял об обсуждении ослабления санкций против судов теневого флота. Администрация стремится снизить расходы на транспортировку и увеличить доступность танкеров для перевозки нефти.

Однако аналитики Energy Aspects считают, что влияние такого решения на фрахтовые ставки может быть ограниченным. Значительная часть судов, подпадающих под санкции, – это старые танкеры, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии или уже активно используются. Кроме того, страховые компании по-прежнему должны соблюдать ограничения Евросоюза и Великобритании.

Это происходит вскоре после того, что Трамп ослабил санкции в отношении российского дизельного топлива. Решение вызвало критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, европейских политиков и части республиканцев в Сенате США.

Они заявляли, что разрешение на продажу российского топлива может принести Москве дополнительные доходы для продолжения войны против Украины. В то же время американская администрация объясняет свои шаги стремлением увеличить предложение топлива и сдержать цены на энергоносители.