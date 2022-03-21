Санкции западных партнеров Украины продолжают уничтожать российскую экономику и наносить болезненные удары олигархам оккупантов. Каждый человек с российским паспортом ответит за начало подлой войны против Украины.

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Имение Абрамовича в Колорадо под прицелом санкций

Российский олигарх Роман Абрамович уже лишился многих своих активов и недвижимости. В скором времени он может остаться без еще одного большого особняка.

Владение олигарха площадью 14 тысяч квадратных метров должно стать одним из первых объектов, который подвергнется санкциям США. Как отмечают юристы, на Абрамовича записаны несколько объектов недвижимости, что значительно упрощает наложение санкций, так как не нужно будет проходить процедуру определения собственника имущества.

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