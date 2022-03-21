Санкції західих партнерів України продовжують нищити російську економіку та завдавати болючих ударів олігархам окупантів. Кожна людина з російським паспортом відповість за початок підлої війни проти України.

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Маєток Абрамовича у Колорадо під прицілом санкцій

Російський олігарх Роман Абрамович вже втратив багато своїх активів та нерухомості. Незабаром він може залишитися без ще одного великого особняка.

Володіння олігарха площею 14 тисяч квадратних метрів мають стати одним з перших об'єктів, який підпаде під санкції США. Як зазначають юристи, на Абрамовича записано декілька об'єктів нерухомості, що значно спрощує накладання санкцій, адже не потрібно буде проходити процедуру визначення власника майна.

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