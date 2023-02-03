Путину – плохо, а будет еще хуже: президент Сербии может ввести санкции против России

Александар Вучич – президент Сербии – впервые заговорил о возможности ввести санкции против России. Похоже, сокрушительные поражения, которые Россия терпит на фронте, лишают ее последних "друзей".

Партия свободы и справедливости в феврале 2023 года предложила ввести санкции против России. Вучич ответил.

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Вы говорите, что "за" санкции; я говорю о том, что не знаю, возможно, нам придется на это пойти. Но пока мы можем этого не делать, лучше не делать,

– заявил Вучич.

Кулеба о работе с Сербией

Дмитрий Кулеба заявил, что с Сербией идет работа со стороны ЕС и США. Глава МИД подчеркнул, что Украина никогда ничего плохого не сделала Сербии. Украина уважает ее территориальную целостность.

Кулеба отметил, что позиция Сербии по отношению к Украине должна быть гораздо более благосклонной.

"Но неизбежно наступит момент, когда нужно будет определяться – с кем ты, с ЕС, где твое будущее, или с Россией, с которой связывает только прошлое", – подчеркнул глава МИД.

Россия пытается вербовать сербов в ПВК "Вагнера"

Россия активно вербует граждан Сербии в ПВК "Вагнера". Цену их жизни страна-террористка оценила в 5 тысяч долларов. Кулеба подчеркнул, что вагнеровцы – уже мировая проблема.

"И собственно, я думаю, вы видели реакцию президента Сербии и министра обороны на попытки вербовать их граждан на войну в Украине со стороны российских сил. Она была достаточно решительной и неожиданно жесткой", – подчеркнул глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что это показывает, насколько тяжело для Сербии становится балансировать.